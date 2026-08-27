Sorteggiato a New York il tabellone degli Us Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. Cobolli debutta con Comesana, per lui possibile quarto con Auger-Aliassime. Per Musetti c'è Fery, Berrettini esordisce con Wawrinka e 'vede' un 2° turno con Djokovic. Sonego sfida il n.1 del seeding, il tedesco Zverev. Gli Us Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Sorteggiato il tabellone degli Us Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner è il n.1 d'Italia a Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking, con cui guida i precedenti 1-0. Per il romano, reduce dalla finale di Cincinnati e da quella in doppio misto a NY, un possibile quarto di finale con la 3^ testa di serie Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti (13 del seeding) affronta il britannico per la prima volta il britannico Arthur Fery, 37 del mondo dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon: possibile derby al 3° turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini, già semifinalista a New York, sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka, in gara con una wild-card e all'ultima partecipazione nella Grande Mela, dove vinse il titolo nel 2016. In caso di vittoria, il romano si prepara a un 2° turno da urlo contro Novak Djokovic. La sfida più affascinate toccherà però a Lorenzo Sonego, che al 1° turno ha pescato la testa di serie n.1 Sascha Zverev, che ha vinto i 6 precedenti. Tra le donne Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec (n.106) nell'ottavo presidiato dalla numero 3 Jessica Pegula, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova (n.39).