Us Open, il tabellone: Cobolli debutta con Comesana, c'è Sonego-Zverevus open
Sorteggiato a New York il tabellone degli Us Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. Cobolli debutta con Comesana, per lui possibile quarto con Auger-Aliassime. Per Musetti c'è Fery, Berrettini esordisce con Wawrinka e 'vede' un 2° turno con Djokovic. Sonego sfida il n.1 del seeding, il tedesco Zverev. Gli Us Open in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Sorteggiato il tabellone degli Us Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner è il n.1 d'Italia a Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking, con cui guida i precedenti 1-0. Per il romano, reduce dalla finale di Cincinnati e da quella in doppio misto a NY, un possibile quarto di finale con la 3^ testa di serie Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti (13 del seeding) affronta il britannico per la prima volta il britannico Arthur Fery, 37 del mondo dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon: possibile derby al 3° turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini, già semifinalista a New York, sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka, in gara con una wild-card e all'ultima partecipazione nella Grande Mela, dove vinse il titolo nel 2016. In caso di vittoria, il romano si prepara a un 2° turno da urlo contro Novak Djokovic. La sfida più affascinate toccherà però a Lorenzo Sonego, che al 1° turno ha pescato la testa di serie n.1 Sascha Zverev, che ha vinto i 6 precedenti. Tra le donne Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec (n.106) nell'ottavo presidiato dalla numero 3 Jessica Pegula, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Katerina Siniakova (n.39).
Il 1° turno degli italiani
UOMINI
- Flavio Cobolli (5) vs Comesana
- Lorenzo Musetti (13) vs Fery
- Luciano Darderi (21) vs qualificato
- Matteo Arnaldi (30) vs Duckworth
- Matteo Berrettini vs Wawrinka
- Lorenzo Sonego vs Zverev (1)
- Mattia Bellucci vs qualificato
DONNE
- Jasmine Paolini (19) vs Erjavec
- Elisabetta Cocciaretto vs Siniakova
Approfondimento
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Us Open, i potenziali quarti di finale
- Zverev (1) vs De Minaur (6)
- Auger-Aliassime (3) vs Cobolli (5)
- Djokovic (4) vs Medvedev (7)
- Alcaraz (2) vs Shelton (8)