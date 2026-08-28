US Open, i risultati delle qualificazioni: Passaro accede al tabellone principale

Francesco Passaro diventa il 12° italiano a raggiungere il main draw degli US Open: battuto in due set (6-4, 6-2) il giapponese Mochizuki. Il torneo è in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Francesco Passaro giocherà gli US Open 2026, da seguire in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW. Il tennista azzurro ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezzo di gioco. Con questo successo, Passaro giocherà l'ultimo Slam della stagione per il secondo anno consecutivo: nel 2025, infatti, perse al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. In attesa di Federico Cinà, sale a 12 il numero di italiani tra maschile e femminile che giocheranno lo US Open.