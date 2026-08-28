Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

US Open, i risultati delle qualificazioni: Passaro accede al tabellone principale

qualificazioni

Francesco Passaro diventa il 12° italiano a raggiungere il main draw degli US Open: battuto in due set (6-4, 6-2) il giapponese Mochizuki. Il torneo è in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Francesco Passaro giocherà gli US Open 2026, da seguire in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW. Il tennista azzurro ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezzo di gioco. Con questo successo, Passaro giocherà l'ultimo Slam della stagione per il secondo anno consecutivo: nel 2025, infatti, perse al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. In attesa di Federico Cinà, sale a 12 il numero di italiani tra maschile e femminile che giocheranno lo US Open.

Leggi anche

Il tabellone degli Us Open: subito Sonego-Zverev

US Open, i risultati del turno decisivo degli italiani

UOMINI

  • Andrea GUERRIERI (ITA) b. Aziz DOUGAZ (TUN) 6-2, 6-4
  • Francesco PASSARO (ITA) vs Shintaro MOCHIZUKI (JPN) 6-4, 6-2
  • Federico CINÀ (ITA) vs Yunchaokete BU (CHN)

DONNE

  • Lucrezia STEFANINI (ITA) b. Julieta PAREJA (USA) 6-4, 6-3

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Us Open, regalo ai tennisti da 3500 dollari

Tennis

Agli US Open 2026, ogni tennista partecipante riceve un pacchetto regalo di benvenuto dal valore...

Cobolli guida la truppa: New York è azzurra

us open

La truppa italiana a New York è guidata da Flavio Cobolli, che respira aria di Roland Garros con...

Winston-Salem e Monterrey: il programma su Sky

guida tv

In campo questa sera per le semifinali dei due tornei della settimana che precedono gli Us Open,...

Us Open, Guerrieri nel main draw per la 1^ volta

qualificazioni

La truppa azzurra agli Us Open aumenta di numero. Andrea Guerrieri centra a 28 anni la sua prima...

Il tabellone degli Us Open: subito Sonego-Zverev

us open

Sorteggiato a New York il tabellone degli Us Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS