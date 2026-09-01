Allarme Berrettini: "Minacce di morte da parte di alcuni scommettitori"

Il successo contro Stan Wawrinka ma non solo, la serata newyorkese di Matteo Berrettini è andata bel oltre i tre set con cui ha superato lo svizzero. La conferenza stampa successiva alla partita è stata anche l’occasione per puntare il dito sul rapporto controverso tra il mondo del tennis e quello delle scommesse che gli ruotano attorno. Il tennista romano ha denunciato un episodio che ha coinvolto lui stesso e la sua famiglia durante l’ultima edizione del Roland Garros, con l’azzurro capace di spingersi fino ai quarti di finale prima del ritiro per infortunio contro Arnaldi. Nel tentativo di innescare un ricatto psicologico, alcuni scommettitori – racconta il finalista di Wimbledon 2021 - hanno inviato verso il telefono di Jacopo Berrettini, fratello di Matteo a sua volta tennista professionista, una serie di messaggi dal contenuto fortemente intimidatorio: "Se non gli dici di perdere la prossima partita, uccideremo la tua famiglia". Una minaccia a tutti gli effetti avanzata da chi vive le prestazioni degli atleti come un algoritmo da capitalizzare. La reazione è stata immediata, con il team Berrettini che ha raccolto e presentato all’Atp un dossier contenente le chat e numeri di telefono utilizzati per inviare quei messaggi di carattere intimidatorio. Tutto nel tentativo di combattere un sistema parecchio radicato che torneo dopo torneo rischia di diventare sempre più pericoloso tra minacce palesi e odio espresso a mezzo social network.