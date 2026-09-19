San Paolo e Guadalajara: il programma di oggi

Giornate decisive tra San Paolo e Guadalajara. In Brasile giornata dedicata alle semifinali, con l'attesa soprattutto per Paula Badosa che va a caccia della seconda finale stagionale. In Messico, nella notte, la finale con il derby americano tra Stearns e Jovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Entra nel vivo il weekend dei tornei di San Paolo e Guadalajra, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 18 con le semifinali del Wta 250 brasiliano: prima Quevedo-Blinkova, poi Podoroska-Badosa con la spagnola che andrà a caccia della seconda finale stagionale, la prima su cemento da Washington 2024. Nella notte tra sabato e domenica, invece, a Guadalajara è in programma la finale, con il derby statunitense tra Peyton Stearns e Iva Jovic.