San Paolo e Guadalajara: il programma di oggi

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Tennis oggi, il programma dei tornei Wta del 19 settembre

Tennis

Giornate decisive tra San Paolo e Guadalajara. In Brasile giornata dedicata alle semifinali, con l'attesa soprattutto per Paula Badosa che va a caccia della seconda finale stagionale. In Messico, nella notte, la finale con il derby americano tra Stearns e Jovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Entra nel vivo il weekend dei tornei di San Paolo e Guadalajra, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle ore 18 con le semifinali del Wta 250 brasiliano: prima Quevedo-Blinkova, poi Podoroska-Badosa con la spagnola che andrà a caccia della seconda finale stagionale, la prima su cemento da Washington 2024. Nella notte tra sabato e domenica, invece, a Guadalajara è in programma la finale, con il derby statunitense tra Peyton Stearns e Iva Jovic

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 18 - Wta San Paolo: Quevedo (Esp) vs Blinkova (Fra)
  • a seguire - Wta San Paolo: Podoroska (Arg) vs Badosa (Esp)
  • ore 1 - Wta Guadalajara: Stearns (Usa) vs Jovic (Usa)

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