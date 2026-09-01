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Cocciaretto eliminata al 1° turno degli US Open: vince Siniakova 6-3, 6-2

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Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio, esce al 1° turno degli US Open, eliminata 6-3 6-2 dalla ceca Katerina Siniakova. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Finisce al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto agli US Open. La marchigiana, numero 67 del mondo, ha ceduto in due set alla ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta, che ha vinto con i parziali di 6-3, 6-2 cogliendo così la prima vittoria in singolare in quattro anni a New York. L'azzurra ha giocato con il ginocchio sinistro fasciato, segno di una condizione fisica ben lontana dalla migliore dopo i due ritiri consecutivi negli ultimi tornei. Partita senza storia, con il primo parziale più equilibrato e contrassegnato da un solo break nel secondo game. Nel set successivo invece Siniakova scappa subito sul 3-0 pesantee chiude i conti al secondo match-point dopo appena 68' di gioco.  

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