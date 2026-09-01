Finisce al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto agli US Open. La marchigiana, numero 67 del mondo, ha ceduto in due set alla ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta, che ha vinto con i parziali di 6-3, 6-2 cogliendo così la prima vittoria in singolare in quattro anni a New York. L'azzurra ha giocato con il ginocchio sinistro fasciato, segno di una condizione fisica ben lontana dalla migliore dopo i due ritiri consecutivi negli ultimi tornei. Partita senza storia, con il primo parziale più equilibrato e contrassegnato da un solo break nel secondo game. Nel set successivo invece Siniakova scappa subito sul 3-0 pesantee chiude i conti al secondo match-point dopo appena 68' di gioco.