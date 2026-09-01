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US Open, il programma di oggi: partite e orari

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Il programma di primo turno si chiude con altri sei azzurri in campo. Attesa per il n.1 italiano a New York, Flavio Cobolli, che debutta con l'argentino Comesana. Per Musetti c'è Fery, mentre Passaro affronta de Jong. Sfida da sogno per Sonego sull'Ashe contro il n.1 del seeding Zverev, per Guerrieri c'è De Minaur, per Bellucci c'è Piros. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Si accendono i riflettori su New York per la terza giornata degli US Open 2026, da seguire fino al 13 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si chiude il programma del primo turno con gli ultimi azzurri impegnati. Esordio per il numero 1 azzurro a New York vista l'assenza di Jannik Sinner: Flavio Cobolli, 5 del seeding, debutta contro l'argentino Comesana. Rivale britannico per Lorenzo Musetti (13 del tabellone) che affronta Arthur Fery, semifinalista a Wimbledon. Impegno stellare sull'Ashe per Lorenzo Sonego: il torinese se la vedrà con il n.1 del tabellone, il tedesco Sascha Zverev. Francesco Passaro affronta l'olandese de Jong, mentre il debuttante Andrea Guerrieri sfida Alex De Minaur (6 del seeding). Mattia Bellucci se la vedrà infine con l'ungherese Zsombor Piros

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17: COMESANA (Arg) - COBOLLI (Ita)
  • a seguire: DE JONG (Ned) - PASSARO (Ita)
  • a seguire: JODAR (Spa) - KOKKINAKIS (Aus)
  • non prima dell'1: SONMEZ (Tur) - GAUFF (Usa)
  • a seguire: ZVEREV (Usa) - SONEGO (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: BELLUCCI (Ita) - PIROS (Hun)
  • a seguire: FERY (Gbr) - MUSETTI (Gbr)
  • a seguire: JOVIC (Usa) - FRECH (Pol)
  • non prima delle 23: GUERRIERI (Ita) - DE MINAUR (Aus)
  • non prima dell'1: SONMEZ (Tur) - GAUFF (Usa)
  • a seguire: ZVEREV (Usa) - SONEGO (Ita)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 17 - Diretta Tennis
  • non prima dell'1: VALLEJO (Par) - MONFILS (Fra)
  • a seguire: STOIANA (Usa) - EALA (Phi)

SKY SPORT 251 (251)

  • ore 17.30: KEYS (Usa) - KORNEEVA
  • a seguire: FRITZ (Usa) - BLANCH (Usa)
  • a seguire: QUEVEDO (Spa) - MERTENS (Bel)
  • a sguire: CHOINSKI (Gbr) - V.DE ZANDSCHULP (Ned)

SKY SPORT 252 (252)

  • ore 17: BELLUCCI (Ita) - PIROS (Hun)
  • a seguire: DE JONG (Ned) - PASSARO (Ita)
  • a seguire: J.M. CERUNDOLO (Arg) - GEA (Fra)
  • a seguire: LINETTE (Pol) - JONES (Gbr)

SKY SPORT 253 (253)

  • ore 17: FRODIN (Usa) - RYBAKINA (Kaz)
  • a seguire: KASATKINA (Aus) - BADOSA (Spa)
  • a seguire: JODAR (Spa) - KOKKINAKIS (Aus)
  • a seguire: GIRON (Usa) - BUSE (Per)

SKY SPORT 254 (254)

  • ore 17: SAKKARI (Gre) - MONTGOMERY (usa)
  • non prima delle 19: BERGS (Bel) - TABERNER (Spa)
  • a seguire: SVAJDA (Usa) - ALTMAIER (Ger)
  • a seguire: OLIYNYKOVA (Ukr) - BRANTMEIER (Usa)

 

 

 

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.

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