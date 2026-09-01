Il programma di primo turno si chiude con altri sei azzurri in campo. Attesa per il n.1 italiano a New York, Flavio Cobolli, che debutta con l'argentino Comesana. Per Musetti c'è Fery, mentre Passaro affronta de Jong. Sfida da sogno per Sonego sull'Ashe contro il n.1 del seeding Zverev, per Guerrieri c'è De Minaur, per Bellucci c'è Piros. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.