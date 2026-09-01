Us Open, i risultati di oggi: Fritz al 2° turnous open
Debutto positivo per Taylor Fritz: il numero 9 del seeding ha superato in tre set il connazionale Darwin Blanch. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
LIVE: BELLUCCI-PIROS - RISULTATI
Taylor Fritz non sbaglia al debutto agli US Open. Il numero 9 del seeding, finalista a Flushing Meadows nel 2024 (venne battuto in finale da Jannik Sinner), ha superato al 1° turno la 19enne wild-card Darwin Blanch, in un derby tutto statunitense. 6-3, 6-2, 6-4 i parziali per Fritz.
US Open, i principali risultati del 1° turno
UOMINI
- (9) Fritz vs Blanch 6-3, 6-2, 6-4
- (1) Zverev vs Sonego
- (12) Jodar vs Bu
- Misolic vs (24) Cerundolo
DONNE
- (22) Keys vs Korneeva 7-5, 6-4
- Sonmez vs (4) Gauff
- (5) Andreeva vs Tjen
- Fordin vs (2) Rybakina