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Us Open, i risultati di oggi: Fritz al 2° turno

us open

Debutto positivo per Taylor Fritz: il numero 9 del seeding ha superato in tre set il connazionale Darwin Blanch. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

LIVE: BELLUCCI-PIROS RISULTATI

Taylor Fritz non sbaglia al debutto agli US Open. Il numero 9 del seeding, finalista a Flushing Meadows nel 2024 (venne battuto in finale da Jannik Sinner), ha superato al 1° turno la 19enne wild-card Darwin Blanch, in un derby tutto statunitense. 6-3, 6-2, 6-4 i parziali per Fritz. 

US Open, i principali risultati del 1° turno

UOMINI

  • (9) Fritz vs Blanch 6-3, 6-2, 6-4
  • (1) Zverev vs Sonego
  • (12) Jodar vs Bu
  •  Misolic vs (24) Cerundolo

DONNE

  • (22) Keys vs Korneeva 7-5, 6-4
  • Sonmez vs (4) Gauff
  • (5) Andreeva vs Tjen
  • Fordin vs (2) Rybakina

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