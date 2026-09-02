US Open, Musetti al secondo turno: Fery battuto in 3 setus open
Lorenzo Musetti supera in tre set (6-3, 6-3, 7-5) il britannico Fery e accede al secondo turno dove affronterà l'australiano Sweeny. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Gli US Open iniziano nel migliore dei modi per Lorenzo Musetti. Al primo match in uno Slam dopo otto mesi - costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon per infortunio - il carrarino supera il primo turno, battendo il britannico Arthur Fery con lo score di 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e dieci minuti di gioco. Sulla carta non era una sfida semplice per Musetti, ma è riuscita a superarla senza particolari difficoltà anche con l'aiuto di un avversario in giornata negativa, segnata da 43 errori gratuiti.
La cronaca del match
La partenza è all’insegna dell’equilibrio, con i primi sei game che scorrono senza break. Sul 3-3, però, Musetti cambia marcia e indirizza il set grazie a un doppio break decisivo. Forte anche di ottime percentuali al servizio, con il 77% di punti vinti con la prima, l’azzurro parte bene anche nel secondo parziale e strappa la battuta a Fery nel sesto game. Nel turno di servizio successivo, il numero 14 del mondo attraversa il primo momento di difficoltà del match, ma riesce a difendere il vantaggio recuperando da 15-40 e annullando quattro palle break. Avanti di due set dopo appena un’ora di gioco, Musetti affronta un terzo parziale più altalenante.
L’avvio è in salita per l’azzurro, che perde il servizio nel game d’apertura. Dallo 0-2, però, reagisce mettendo in fila quattro giochi consecutivi e riprendendo il controllo dell’incontro. Musetti sfiora poi la chiusura in risposta, con Fery capace di annullare un match point sul 5-3, ma nel game successivo perde la battuta proprio mentre serve per il match. Solo un breve passaggio a vuoto: Musetti conquista immediatamente un nuovo break e, questa volta, non lascia più spazio alla rimonta, chiudendo definitivamente i conti.
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Al 2° turno con Sweeny
Sono 20 vittorie stagionali per Musetti: "Sul 5-3 e match point non ho colpito bene la palla sul passante - ha spiegato - Ho avuto un po' di paura sul 5-4 e servizio, ma la chiave è stato il mio atteggiamento. Ho saltato due Slam, è stata dura e sono contento di essere qui". Lorenzo tornerà in campo giovedì contro l'australiano Dane Sweeny, n. 123 al mondo in tabellone grazie a una wild card, che ha superato il francese Corentin Moutet.