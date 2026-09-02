Gli US Open iniziano nel migliore dei modi per Lorenzo Musetti . Al primo match in uno Slam dopo otto mesi - costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon per infortunio - il carrarino supera il primo turno, battendo il britannico Arthur Fery con lo score di 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e dieci minuti di gioco. Sulla carta non era una sfida semplice per Musetti, ma è riuscita a superarla senza particolari difficoltà anche con l'aiuto di un avversario in giornata negativa, segnata da 43 errori gratuiti.

La partenza è all’insegna dell’equilibrio, con i primi sei game che scorrono senza break. Sul 3-3, però, Musetti cambia marcia e indirizza il set grazie a un doppio break decisivo. Forte anche di ottime percentuali al servizio, con il 77% di punti vinti con la prima, l’azzurro parte bene anche nel secondo parziale e strappa la battuta a Fery nel sesto game. Nel turno di servizio successivo, il numero 14 del mondo attraversa il primo momento di difficoltà del match, ma riesce a difendere il vantaggio recuperando da 15-40 e annullando quattro palle break . Avanti di due set dopo appena un’ora di gioco , Musetti affronta un terzo parziale più altalenante.

Al 2° turno con Sweeny

Sono 20 vittorie stagionali per Musetti: "Sul 5-3 e match point non ho colpito bene la palla sul passante - ha spiegato - Ho avuto un po' di paura sul 5-4 e servizio, ma la chiave è stato il mio atteggiamento. Ho saltato due Slam, è stata dura e sono contento di essere qui". Lorenzo tornerà in campo giovedì contro l'australiano Dane Sweeny, n. 123 al mondo in tabellone grazie a una wild card, che ha superato il francese Corentin Moutet.