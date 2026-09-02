L’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026, il circuito di padel riservato alle Leggende del calcio, torna in Italia con la sua tappa romana, in programma l’11 e il 12 settembre al Due Ponti Sporting Club. Al via, a Roma, un parterre de Roi. Non poteva mancare Francesco Totti, tutta la carriera vissuta con la maglia della Roma, campione del mondo con l’Italia nel 2006, vincitore della tappa di Istanbul con Tomas Locatelli, anche lui presente al Due Ponti Sporting Club.

Debutta Busquets

Per la prima volta in assoluto farà il suo esordio nel circuito Sergio Busquets, campione d’Europa e del mondo con la Spagna, pilastro del Barcellona con cui ha vinto 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 9 volte la Liga, 7 Coppe del Re e 7 Supercoppe di Spagna. L'ex centrocampista aveva chiuso la carriera nel 2025, nella MLS con l’Inter Miami. Sarà un gradito ritorno quello di un altro ex blaugrana, Ivan Rakitic, vincitore della tappa di Milano con il campione del mondo Vincent Candela, anche lui in campo al Due Ponti, nella “sua” Roma. Altri due campioni del mondo presenti saranno Luca Toni (vincitore della tappa di New York) e Fernando Llorente. Ma non è finita qui. Saranno al via della tappa romana anche Christian Vieri, Maarten Stekelenburg, Javier Saviola, Diego Perotti e David Pizarro.

In palio, per la coppia vincitrice, il pass per le Finals di Dubai, in programma a novembre. Le partite di qualificazione saranno in programma l’11 settembre dalle 16.30, gli ultimi match di qualificazione e la fase finale il 12 settembre dalle 16.30.

EA7 World Legends Tour 2026, le tappe precedenti