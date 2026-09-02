Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

EA7 World Legends Padel Tour torna a Roma: c'è Totti, torna Rakitic, debutta Busquets

padel

Dall'11 al 12 settembre la tappa romana dell'EA7 World Legends Padel Tour, che vedrà in campo fra gli altri Francesco Totti, Christian Vieri, Luca Toni, Ivan Rakitic e per la prima volta Sergio Busquets, storico regista del Barcellona e della Spagna campione del mondo nel 2010

L’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026, il circuito di padel riservato alle Leggende del calcio, torna in Italia con la sua tappa romana, in programma l’11 e il 12 settembre al Due Ponti Sporting Club. Al via, a Roma, un parterre de Roi. Non poteva mancare Francesco Totti, tutta la carriera vissuta con la maglia della Roma, campione del mondo con l’Italia nel 2006, vincitore della tappa di Istanbul con Tomas Locatelli, anche lui presente al Due Ponti Sporting Club. 

Debutta Busquets

Per la prima volta in assoluto farà il suo esordio nel circuito Sergio Busquets, campione d’Europa e del mondo con la Spagna, pilastro del Barcellona con cui ha vinto 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 9 volte la Liga, 7 Coppe del Re e 7 Supercoppe di Spagna. L'ex centrocampista aveva chiuso la carriera nel 2025, nella MLS con l’Inter Miami. Sarà un gradito ritorno quello di un altro ex blaugrana, Ivan Rakitic, vincitore della tappa di Milano con il campione del mondo Vincent Candela, anche lui in campo al Due Ponti, nella “sua” Roma. Altri due campioni del mondo presenti saranno Luca Toni (vincitore della tappa di New York) e Fernando Llorente. Ma non è finita qui. Saranno al via della tappa romana anche Christian Vieri, Maarten Stekelenburg, Javier Saviola, Diego Perotti e David Pizarro.

In palio, per la coppia vincitrice, il pass per le Finals di Dubai, in programma a novembre. Le partite di qualificazione saranno in programma l’11 settembre dalle 16.30, gli ultimi match di qualificazione e la fase finale il 12 settembre dalle 16.30.

EA7 World Legends Tour 2026, le tappe precedenti

  • 13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic
  • 17/18 aprile: New York – vincitori Luca Toni e Luca Ceccarelli
  • 8/9 maggio: Londra – vincitori Darren Bent e Dwight Gayle
  • 6/7 giugno: Istanbul – vincitori Francesco Totti e Tomas Locatelli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Grande padel a Roma: con Totti debutta Busquets

padel

Dall'11 al 12 settembre la tappa romana dell'EA7 World Legends Padel Tour, che vedrà in campo fra...

Berrettini, Alcaraz e Paolini: il programma su Sky

us open

Day-4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz,...

Sonego lotta ma non basta, Zverev vince in 5 set

us open

Nulla da fare per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato sconfitto sull'Arthur Ashe Stadium da...

Fritz al 2° turno. Rinviata per pioggia Jodar-Bu

us open

Debutto positivo per Taylor Fritz: il numero 9 del seeding ha superato in tre set il...

Musetti parte bene: Fery battuto in 3 set

us open

Lorenzo Musetti supera in tre set (6-3, 6-3, 7-5) il britannico Fery e accede al secondo turno...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS