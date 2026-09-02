Day-4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri-De Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro-De Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

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