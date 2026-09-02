US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Day-4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri-De Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro-De Jong ripartiranno dal quarto set. Nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
A New York si gioca la quarta giornata degli US Open 2026, da seguire fino al 13 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al via i match di 2° turno, con Matteo Berrettini impegnato contro l'argentino Mariano Navone, 48 del ranking e reduce dalla maratona vincente contro Novak Djokovic. Altri due italiani protagonisti nel maschile: Francesco Passaro e l'olandese De Jong ripartiranno dal quarto set, con l'azzurro avanti 6-2, 2-6, 6-4, 1-1, mentre il debuttante Andrea Guerrieri sfiderà Alex De Minaur (6 del seeding), con il match che non si è disputato martedì per via della pioggia. In campo tra i 'big' anche Carlos Alcaraz, che dopo il rientro vincente con Safiullin, se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Nel torneo femminile grande attesa per il derby azzurro tra Jasmine Paolini (19 seeding) e Lucrezia Stefanini.
I match degli italiani
UOMINI
- BERRETTINI (Ita) vs Navone (Arg)
- PASSARO (Ita) vs De Jong (si riparte da 6-2, 2-6, 6-4, 1-1)
- GUERRIERI (Ita) vs De Minaur (Aus)
DONNE
- PAOLINI (Ita) vs STEFANINI (Ita)
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW
- Ore 17: Diretta Tennis - su Sky Sport Max
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.