Alcaraz al 3° turno, Faria battuto in rimonta

Va sotto di un set, poi reagisce, rimonta e concede solo cinque game al suo avversario negli altri tre parziali. È la partita giocata da Carlos Alcaraz , che si è qualificato al 3° turno degli US Open battendo in quattro set (4-6, 6-0, 6-3, 6-2) il portoghese Jaime Faria . Un'altra buona prova della testa di serie numero 2, che ha giocato la sua seconda partita in singolare dal ritorno in campo dopo quattro mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Con questo risultato, Carlitos sale a 9 vittorie consecutive agli US Open (16 negli Slam) e continua il suo record di 14-0 contro i giocatori più giovani di lui. Al prossimo turno, Alcaraz se la vedrà contro il cinese Wu .

La cronaca del match

Come detto, il primo set non è stato semplice per Alcaraz. Lo spagnolo ha avuto la prima chance di break nel sesto game, ma Faira è stato bravo a difendersi e a strappare successivamente la battuta al numero 3 al mondo per chiudere sul 6-4 il parziale. Nel secondo set, Alcaraz è stato sotto 15-40 e ha dovuto cancellare due chance di break nel primo game. Da quel momento, non c'è più stata storia, con il classe 2003 che non ha concesso più nulla al suo avversario e ha ristabilto la parità con un netto 6-0. Faria ha molto probabilmente accusato il colpo dopo una buona partenza: il portoghese ha infatti dato la sensazione di non poter tener testa alla forza dello spagnolo, che nel terzo parziale ha rotto l'equilibrio con il break del 3-1 ed è andato a segno al primo set point al servizio (dopo averne sprecati tre nel gioco precedente in risposta). Ormai in controllo, il murciano ha chiuso i conti nel quarto set, portato a casa per 6-2.