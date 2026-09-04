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Us Open, i risultati di oggi: Medvedev agli ottavi, avanza anche Paul

us open

Daniil Medvedev regola Rinderknech con un triplo 6-4 e centra gli ottavi a New York per la settima volta negli ultimi otto anni. Vittoria in rimonta per Paul su Bublik. Nel femminile avanti Sabalenka e Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

RISULTATI LIVE

Agli ottavi di finale senza alcun set perso. È la marcia agli US Open di Daniil Medvedev, alla seconda settimana dello Slam newyorkese per la settima volta nelle ultime otto edizioni. Il russo ha battuto il francese Rinderknech con un triplo 6-4 in due ore esatte di gioco, centrando così la 35esima vittoria nel 2026. Sono servite oltre tre ore, invece, a Tommy Paul per battere Sasha Bublik al quinto set: 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 lo score in favore del n. 21 al mondo. La "vendetta" dello statunitense, che un anno fa, a Flushing Meadows, venne eliminato proprio dal kazako al quinto set. 

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Nel torneo femminile vince e convince Aryna Sabalenka. La n. 1 al mondo ha battuto l'uzbeka Kamilla Rakhimova, n. 92 Wta, con lo score di 6-3, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Una giornata impeccabile al servizio per la bielorussa che ha chiuso senza palle break concesse e 10 ace, ma anche 29 colpi vincenti. Compito più complesso, invece, per Jessica Pegula che ha superato in rimonta la canadese Leylah Fernandez, finalista a Flushing Meadows nel 2021. Dopo aver perso il primo set per 6-1, la statunitense ha ribaltato con i parziali di 6-4, 6-3. Ad attendere Pegula agli ottavi c'è Cirstea, vincitrice contro Jasmine Paolini.

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UOMINI

  • Medvedev - Rinderknech (Fra) 6-4, 6-4, 6-4
  • Bublik (Kaz) - Paul (Usa) 4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 3-6
  • Wu (Chn) - Alcaraz (Esp) 3-6, 4-6, 1-6
  • Michelsen (Usa) - Merida (Esp)
  • Etcheverry (Arg) - Navone (Arg)
  • Lehecka (Cze) - Tsitsipas (Gre)
  • Vacherot (Mon) - Tiafoe (Usa)
  • Shelton (Usa) - Shapovalov (Can)

DONNE

  • Sabalenka - Rakhimova (Uzb) 6-3, 6-4
  • Kostyuk (Ukr) - Alexandrova 6-3, 6-2
  • Pegula (Usa) - Fernandez (Can) 1-6, 6-4, 6-3
  • Townsend (Usa) - Shnaider 6-2, 6-7, 6-3
  • Navarro (Usa) - Muchova (Cze) 6-3, 7-5
  • Li (Usa) - Noskova (Cze)
  • Svitolina (Ukr) - Kalinskaya

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