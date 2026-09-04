Medvedev agli ottavi, avanza anche Paul

Daniil Medvedev regola Rinderknech con un triplo 6-4 e centra gli ottavi a New York per la settima volta negli ultimi otto anni. Vittoria in rimonta per Paul su Bublik. Nel femminile avanti Sabalenka e Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Agli ottavi di finale senza alcun set perso. È la marcia agli US Open di Daniil Medvedev , alla seconda settimana dello Slam newyorkese per la settima volta nelle ultime otto edizioni. Il russo ha battuto il francese Rinderknech con un triplo 6-4 in due ore esatte di gioco, centrando così la 35esima vittoria nel 2026. Sono servite oltre tre ore, invece, a Tommy Paul per battere Sasha Bublik al quinto set: 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 lo score in favore del n. 21 al mondo. La "vendetta" dello statunitense, che un anno fa, a Flushing Meadows, venne eliminato proprio dal kazako al quinto set.

Sabalenka non sbaglia, Pegula in rimonta

Nel torneo femminile vince e convince Aryna Sabalenka. La n. 1 al mondo ha battuto l'uzbeka Kamilla Rakhimova, n. 92 Wta, con lo score di 6-3, 6-4 in un'ora e mezza di gioco. Una giornata impeccabile al servizio per la bielorussa che ha chiuso senza palle break concesse e 10 ace, ma anche 29 colpi vincenti. Compito più complesso, invece, per Jessica Pegula che ha superato in rimonta la canadese Leylah Fernandez, finalista a Flushing Meadows nel 2021. Dopo aver perso il primo set per 6-1, la statunitense ha ribaltato con i parziali di 6-4, 6-3. Ad attendere Pegula agli ottavi c'è Cirstea, vincitrice contro Jasmine Paolini.