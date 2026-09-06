US Open, il programma di oggi: partite e orariUS OPEN
Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton-Tsitsipas e Medvedev-Tiafoe. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
Inizia la seconda settimana agli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica dedicata agli ottavi di finale della parte alta del tabellone, con il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, reduce da 17 vittorie consecutive a livello Slam, affronterà Tommy Paul nel remake dell'ottavo di finale di inizio stagione agli Australian Open. Il 29enne del New Jersey è uno dei quattro americani oggi protagonisti. Spazio anche a Ben Shelton contro Stefanos Tsitsipas, mentre completano il programma Medvedev-Tiafoe e Michelsen-Etcheverry. In campo femminile attesa per la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che affronterà la statunitense Townsend.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 20.30 - Simulcast Diretta Tennis
- ore 21 - Medvedev vs Tiafoe (Usa)
- a seguire - Pegula (Usa) vs Cirstea (Rom)
- non prima della 1 - Shelton (Usa) vs Tsitsipas (Gre)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Diretta Tennis
- ore 17.30 - Sabalenka vs Townsend (Usa)
- ore 18.30 - Sky Tennis Show
- non prima delle 20 - Paul (Usa) vs Alcaraz (Spa)
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Shelton (Usa) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire - Kalinskaya vs Navarro (Usa)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Diretta Tennis
- ore 00.30 - Sky Tennis Show
SKY SPORT 252
- ore 18.30 - Kostyuk (Ukr) vs Noskova (Cze)
- non prima delle 20.30 - Michelsen (Usa) vs Etcheverry (Arg)
Il ritorno di Diretta Tennis
Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.