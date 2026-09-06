Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton-Tsitsipas e Medvedev-Tiafoe. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

Inizia la seconda settimana agli US Open , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Domenica dedicata agli ottavi di finale della parte alta del tabellone, con il ritorno in campo di Carlos Alcaraz . Lo spagnolo, reduce da 17 vittorie consecutive a livello Slam, affronterà Tommy Paul nel remake dell'ottavo di finale di inizio stagione agli Australian Open. Il 29enne del New Jersey è uno dei quattro americani oggi protagonisti. Spazio anche a Ben Shelton contro Stefanos Tsitsipas , mentre completano il programma Medvedev-Tiafoe e Michelsen-Etcheverry . In campo femminile attesa per la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che affronterà la statunitense Townsend.

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.