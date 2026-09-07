US Open, i risultati di oggi: Blockx ai quarti, battuto Cerundolo

Il belga vince in quattro set contro Cerundolo e avanza ai quarti di finale. Nel femminile Rybakina lascia solo cinque game a Osaka: affronterà Zheng, che ha eliminato Swiatek. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW , tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

La prima volta ai quarti di finale degli US Open per Alexander Blockx . Il classe 2005 ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo per 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 al termine di una partita molto equilibrata, in cui la testa di serie numero 28 - che ha avuto un problema alle costole a inizio match - ha mostrato maggiore lucidità nei momenti chiave della sfida. Con questo successo, Blockx diventa il più giovane tennista belga a raggiungere i quarti di finale maschili di uno Slam nell'era Open e il primo belga nella storia a riuscirci in quel di Flushing Meadows.

Avanti Rybakina, Zheng elimina Swiatek

Nessun problema per Elena Rybakina. La kazaka ha sconfitto la giapponese Naomi Osaka per 6-1, 6-4 conquistando l'accesso ai quarti di finale. Continua, dunque, la caccia al numero 1 al mondo di Rybakina, che ora è a un solo successo dal prendersi la vetta del ranking Wta al posto di Aryna Sabalenka. Per la testa di serie numero 2 si tratta del primo quarto di finale agli US Open, l'ottavo a livello Slam. Per un posto in semifinale, sarà super sfida contro Qinwen Zheng. La tennista cinese, proveniente dalle qualificazioni, è ai quarti grazie alla vittoria contro Iga Swiatek per 7-5, 6-3. Come successo nella sfida di terzo turno contro Keys, anche questa volta Zheng ha rimontato da 0-5, chiudendo il primo parziale (contro Keys era stato il terzo) per 7-5. Per Zheng si tratta della settima vittoria consecutiva in quel di Flushing Meadows. Una sconfitta pesante, invece, per Swiatek, che ha abbandonato il campo piangendo e chiuderà la stagione senza vincere uno Slam per la prima volta dal 2021. Ai quarti di finale anche Mirra Andreeva, che ha battuto la testa di serie numero 24 Anastasia Potapova per 5-7, 6-4, 6-3. Finale di match caratterizzato da un infortunio alla gamba sinistra per l'austriaca, in lacrime al termine della sfida.