Luciano Darderi saluta New York, fermato da un ottimo Alexander Zverev: 6-2, 6-2, 7-6 lo score in 2 ore e mezza di gioco. Primi due set dominati dal tedesco (alla 50esima vittoria stagionale) che ha poi chiuso al tiebreak. Per l'Italia si interrompe la striscia di undici Slam consecutivi con almeno un azzurro nei quarti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi . Per la prima volta alla seconda settimana dello Slam newyorkese, l'italoargentino è stato battuto dal n. 1 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sascha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo undici Slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.

La cronaca del match

Già nei primi game Zverev inizia a spingere, portandosi subito avanti di due break. Darderi raccoglie appena quattro punti nelle fasi iniziali, poi entra in partita nel quinto game, quando salva una palla che avrebbe mandato il tedesco sul 5-0. Zverev riesce comunque a chiudere il set sul 6-2 in 35 minuti, cancellando a sua volta una palla del controbreak sul 5-2, l'unica concessa in tutta la partita. Nel secondo set il copione non cambia: Darderi fatica soprattutto con la prima di servizio, messa in campo appena per il 39%. Ancora una volta Zverev scappa sul 4-0, mentre Luciano evita per la seconda volta consecutiva di subire il terzo break, riuscendo a tenere il servizio nel quinto game. Il terzo set è invece il più equilibrato, con Darderi finalmente più sciolto e capace di esprimere il suo tennis con maggiore continuità. Zverev, però, continua a non concedere nulla al servizio, mentre l'italoargentino deve lottare punto dopo punto per restare aggrappato al match. Emblematico l'undicesimo game, durato ben undici minuti, nel quale Darderi annulla quattro palle break che avrebbero permesso al tedesco di andare a servire per il match. Si arriva così al tiebreak, dove Sascha fa valere ancora una volta la sua solidità e chiude 7-3. Il tedesco, che ai quarti di finale affronterà Van de Zandschulp, centra così la sua 50esima vittoria stagionale: è il primo giocatore a raggiungere questo traguardo nel 2026.