Sinner al lavoro tra terapie al J Medical e primi test in campo

Il numero 1 al mondo, che continuerà la terapie al J Medical fino a fine settimana, è stato al Circolo della Stampa Sporting di Torino per testare alcuni movimenti con la racchetta. Jannik spera di poter rientrare nel circuito per lo swing asiatico, con l'Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai

Jannik Sinner resterà a Torino fino al termine della settimana, proseguendo nelle terapie al J Medical per curare la tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro. Al termine della settimana deciderà se tornare a Montecarlo. Intanto, il numero 1 al mondo si è recato al training camp del Circolo della Stampa Sporting - lo stesso delle Atp Finals - per testare alcuni movimenti e appoggi con la racchetta. C'è fiducia per riprendere gli allenamenti per il rientro la prossima settimana, con l'obiettivo che al momento rimane quello di tornare per la trasferta cinese prima all'Atp 500 di Pechino (dove Sinner difende anche il titolo) dal 30 settembre al 6 ottobre e poi al Masters 1000 di Shanghai dal 7 al 18 ottobre.