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US Open, Alcaraz dopo sconfitta contro Shelton: "Ero stanco, ma lascio il campo felice"

US OPEN

Il numero 3 al mondo dopo la sconfitta contro Shelton: "Non sono deluso per aver perso. Sono felice e orgoglioso di me stesso, di come ho lottato per tutta la durata del match. Lascio il campo felice. Mi alleno per giocare partite come queste e provare emozioni del genere". Sulla sua condizione: "Dopo il terzo set ero davvero stanco, ma ho continuato a spingere e a dare il massimo"

HIGHLIGHTS

Carlos Alcaraz si ferma ai quarti di finale degli US Open. Lo spagnolo ha perso contro Ben Shelton dopo ben quattro ore e mezza di grande tennis e, nel post partita, ha commentato così la sfida giocata all'Arthur Ashe Stadium: "Il mio obiettivo era competere, giocare questo tipo di partite e, soprattutto, farlo in buona salute. È stata una partita molto combattuta. Quindi non sono deluso per aver perso, anzi. Sono felice e orgoglioso di me stesso, di come ho lottato per tutta la durata del match. Lascio il campo felice, con il sorriso e in salute, ed è quello di cui avevo bisogno". Sulla sconfitta: "È sempre difficile perdere match di questo tipo, ma è giusto guardare le cose nella maniera corretta. Mi alleno per giocare partite come queste e provare emozioni del genere. Penso sia stata una serata magica, in cui abbiamo giocato entrambi un tennis fantastico. Mi era mancato tutto questo: le partite, la sofferenza, l'entusiasmo del pubblico. Torno a casa felice. Ora un po' di riposo e poi riprendo ad allenarmi per il finale di stagione".

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"Ero davvero stanco, Shelton è una bestia"

"Dopo il terzo set ero davvero stanco, ma ho continuato a spingere e a dare il massimo. Nel quinto set ho iniziato a sentirmi meglio, ma stavo giocando contro uno dei migliori del circuito. Shelton è una bestia, un giocatore incredibile. Si merita tutti i complimenti". Sul super tiebreak del quinto set: "Il servizio è un'arma importantissima in situazioni del genere. Ma nel tennis a volte si vince e altre si perde. Ricordo l'ultimo tiebreak al quinto set che ho giocato a Parigi (in finale contro Sinner al Roland Garros nel 2025, ndr), dove ho disputato una partita incredibile". E proprio sul servizio: "Quando sei molto stanco, ed è lui a servire, la pressione è enorme. Penso che Shelton abbia sfruttato al meglio il suo servizio".

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