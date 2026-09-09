Il numero 3 al mondo dopo la sconfitta contro Shelton: "Non sono deluso per aver perso. Sono felice e orgoglioso di me stesso, di come ho lottato per tutta la durata del match. Lascio il campo felice. Mi alleno per giocare partite come queste e provare emozioni del genere". Sulla sua condizione: "Dopo il terzo set ero davvero stanco, ma ho continuato a spingere e a dare il massimo"

Carlos Alcaraz si ferma ai quarti di finale degli US Open. Lo spagnolo ha perso contro Ben Shelton dopo ben quattro ore e mezza di grande tennis e, nel post partita, ha commentato così la sfida giocata all'Arthur Ashe Stadium: "Il mio obiettivo era competere, giocare questo tipo di partite e, soprattutto, farlo in buona salute. È stata una partita molto combattuta. Quindi non sono deluso per aver perso, anzi. Sono felice e orgoglioso di me stesso, di come ho lottato per tutta la durata del match. Lascio il campo felice, con il sorriso e in salute, ed è quello di cui avevo bisogno". Sulla sconfitta: "È sempre difficile perdere match di questo tipo, ma è giusto guardare le cose nella maniera corretta. Mi alleno per giocare partite come queste e provare emozioni del genere. Penso sia stata una serata magica, in cui abbiamo giocato entrambi un tennis fantastico. Mi era mancato tutto questo: le partite, la sofferenza, l'entusiasmo del pubblico. Torno a casa felice. Ora un po' di riposo e poi riprendo ad allenarmi per il finale di stagione".