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US Open, Shelton-Alcaraz finisce alle 3:33 del mattino: è il record del torneo

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Il quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton è entrato nella storia degli US Open per essere terminato alle ore 3:33 del mattino: mai un match era finito così tardi a Flushing Meadows. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS

Si dice che New York sia la città che non dorme mai. E la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton ne è stata la prova. Il confronto tra i due, valido per i quarti di finale degli US Open, è terminato alle ore 3:33 del mattino ed diventato il primo match nella storia del torneo a concludersi oltre le 3. Si tratta dunque di un nuovo record siglato in quel di Flushing Meadows.

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Proprio così. Prima della sfida tra il numero 3 al mondo e Ben Shelton, il match che era terminato più tardi agli US Open era stato quello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nei quarti di finale del 2022. L'incontro, che venne vinto da Alcaraz per 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3, si concluse - dopo oltre 5 ore di gioco - alle 2:50 del mattino.

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