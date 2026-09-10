Us Open, multa per Giovannini: si era ritirata contro Bronzetti dopo 17 minuti

Us Open, multa per Giovannini: si era ritirata contro Bronzetti dopo 17 minutiUS OPEN
Secondo l'organizzazione dello Slam newyorkese, la tennista argentina era consapevole delle sue precarie condizioni fisiche già prima di fare il suo ingresso in campo. La sua partecipazione è stata quindi giudicata come un puro atto formale, finalizzato esclusivamente a incassare il "gettone di presenza". Da questo deriva la maxi multa da 20mila dollari
Soltanto 17 minuti di gioco e un ritiro lampo. E' quello che è accaduto durante il match di primo turno delle qualificazioni allo Us Open tra la 19enne argentina Luisina Giovannini e l'azzurra Lucia Bronzetti sul punteggio di 5-0 per quest'ultima. Un vero e proprio caso: la United States Tennis Association (USTA) ha infatti inflitto alla giovane tennista sudamericana una pesantissima sanzione economica per violazione della norma sul massimo impegno.
I dettagli della sanzione
Secondo l'organizzazione dello Slam newyorkese, la giocatrice argentina era perfettamente consapevole delle sue precarie condizioni fisiche già prima di fare il suo ingresso in campo. La sua partecipazione è stata quindi giudicata come un puro atto formale, finalizzato esclusivamente a incassare il "gettone di presenza" previsto per il primo turno, pari a circa 32mila dollari (circa 27.500 euro). Le autorità del torneo hanno applicato con fermezza la clausola della norma sul massimo impegno. La sanzione applicata ammonta a 20mila dollari (poco più di 17mila euro).