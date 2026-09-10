Us Open, multa per Giovannini: si era ritirata contro Bronzetti dopo 17 minuti

Secondo l'organizzazione dello Slam newyorkese, la tennista argentina era consapevole delle sue precarie condizioni fisiche già prima di fare il suo ingresso in campo. La sua partecipazione è stata quindi giudicata come un puro atto formale, finalizzato esclusivamente a incassare il "gettone di presenza". Da questo deriva la maxi multa da 20mila dollari

Soltanto 17 minuti di gioco e un ritiro lampo. E' quello che è accaduto durante il match di primo turno delle qualificazioni allo Us Open tra la 19enne argentina Luisina Giovannini e l'azzurra Lucia Bronzetti sul punteggio di 5-0 per quest'ultima. Un vero e proprio caso: la United States Tennis Association (USTA) ha infatti inflitto alla giovane tennista sudamericana una pesantissima sanzione economica per violazione della norma sul massimo impegno.