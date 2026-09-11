Sarà la quarta finale consecutiva a New York per Aryna Sabalenka, che in semifinale contro Jessica Pegula ha centrato la 19esima vittoria consecutiva a Flushing Meadows . La bielorussa si è imposta con un netto 7-5, 6-2 , in un’ora e 20 minuti di gioco. Primo set equilibrato, ma senza particolari difficoltà per Sabalenka, che nel nono game ha annullato una palla break che avrebbe permesso a Pegula di servire per il set. La bielorussa ha poi piazzato il break decisivo nel dodicesimo gioco, chiudendo il parziale in 43 minuti. Nel secondo set, invece, Sabalenka ha preso subito il controllo, lasciando poco spazio alla statunitense e chiudendo rapidamente la partita. La 28enne di Minsk diventa così la prima donna a raggiungere quattro finali consecutive agli US Open da Serena Williams nel 2014 . "Sono super felice di essere riuscita a giocare un tennis così – ha spiegato Sabalenka al termine del match –. L’ultima volta che ho giocato contro Jessica è stato quasi impossibile per me riuscire a vincere. Sono davvero felicissima di essere riuscita a giocare un tennis di questo livello davanti a tutti voi".

Rybakina vince in rimonta con Gauff

Sarà invece la prima finale agli US Open, invece, per Elena Rybakina. La prossima numero 1 del mondo ha battuto in rimonta Coco Gauff con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, al termine di una battaglia durata 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per la kazaka, che dopo un primo set condizionato da 18 errori gratuiti è riuscita a cambiare marcia, resistendo nei due parziali successivi al ritorno di Gauff. La statunitense, infatti, è riuscita a recuperare un break di svantaggio sia nel secondo sia nel terzo set, ma Rybakina si è dimostrata cinica nei momenti decisivi, riuscendo a spuntarla nel finale di entrambi i parziali. Per Rybakina, alla 40esima vittoria contro una top 10, arriva così la quarta finale Slam della carriera. "C’era tensione, Coco è una grande giocatrice ed è sempre difficile affrontarla – ha spiegato Rybakina –. Mi sono detta che dovevo lottare e provare a giocare un buon tennis. È stato un terzo set davvero combattuto, sento di essere stata anche un po' fortunata sul suo servizio. Credo sia stata una vera battaglia".