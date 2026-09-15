Ranking Atp, i punti da difendere fino a fine stagione: Sinner a quota 3.550 pt
Archiviati gli US Open inizia ufficialmente il rush finale della stagione, tra la tournée asiatica e la stagione del cemento indoor europeo che culminerà con le Atp Finals di Torino. In palio c'è anche il n. 1 di fine anno, in un testa a testa tra Sinner e Zverev. L'azzurro è il tennista che difenderà più punti (3.550 pt) fino a novembre, dopo l'en-plein quasi sfiorato nel 2025. Zverev, invece, ne scarterà soltanto 1.040 pt. Di seguito i punti che difenderanno i giocatori in top 10 fino a fine stagione
- Pechino: 500 pt (campione nel 2025)
- Shanghai: 50 pt (3° turno nel 2025)
- Vienna: 500 pt (campione nel 2025)
- Parigi: 1.000 pt (campione nel 2025)
- Atp Finals: 1.500 pt (campione imbattuto nel 2025)
- Shanghai: 200 pt (quarti di finale nel 2025)
- Bruxelles: 250 pt (campione nel 2025)
- Basilea: 100 pt (quarti di finale nel 2025)
- Parigi: 650 pt (finalista nel 2025)
- Atp Finals: 400 pt (semifinalista nel 2025)
- Tokyo: 500 pt (campione nel 2025)
- Parigi: 10 pt (2° turno nel 2025)
- Atp Finals: 1.000 pt (finalista nel 2025)
- Pechino: 100 pt (quarti di finale nel 2025)
- Shanghai: 50 punti (3° turno nel 2025)
- Vienna: 330 pt (finalista nel 2025)
- Parigi: 400 pt (semifinalista nel 2025)
- Atp Finals: 200 pt (una vittoria round robin nel 2025)
- Pechino: 200 pt (semifinalista nel 2025)
- Shanghai: 400 pt (semifinalista nel 2025)
- Almaty: 250 pt (campione nel 2025)
- Parigi: 200 pt (quarti di finale nel 2025)
- Pechino: 200 pt (semifinalista nel 2025)
- Shanghai: 200 pt (quarti di finale nel 2025)
- Vienna: 200 pt (semifinalista nel 2025)
- Parigi: 200 pt (quarti di finale nel 2025)
- Atp Finals: 200 pt (semifinalista nel 2025)
- Tokyo: 330 pt (finalista nel 2025)
- Shanghai: 50 pt (3° turno nel 2025)
- Basilea: 50 pt (Parigi: 100 pt (ottavi di finale nel 2025)
- Parigi: 100 pt (ottavi di finale nel 2025)
- Atp Finals: 200 pt (una vittoria round robin nel 2025)
- Shanghai: 10 pt (2° turno nel 2025)
- Basilea: 50 pt (2° turno nel 2025)
- Parigi: 200 pt (quarti di finale nel 2025)
- Pechino: 50 punti (2° turno nel 2025)
- Almaty: 50 punti (quarti di finale nel 2025)
- Vienna: 50 punti (2° turno nel 2025)
- Parigi: 50 punti (2° turno nel 2025)
- Il tennista statunitense non avrà punti da difendere nell'ultima parte di stagione
- Lorenzo Musetti: 980 punti
- Lorenzo Sonego: 285 punti
- Matteo Berrettini: 225 punti
- Matteo Arnaldi: 118 punti
- Luciano Darderi: 60 punti
- Mattia Bellucci: 43 punti