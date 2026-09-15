Archiviati gli US Open inizia ufficialmente il rush finale della stagione, tra la tournée asiatica e la stagione del cemento indoor europeo che culminerà con le Atp Finals di Torino. In palio c'è anche il n. 1 di fine anno, in un testa a testa tra Sinner e Zverev. L'azzurro è il tennista che difenderà più punti (3.550 pt) fino a novembre, dopo l'en-plein quasi sfiorato nel 2025. Zverev, invece, ne scarterà soltanto 1.040 pt. Di seguito i punti che difenderanno i giocatori in top 10 fino a fine stagione

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