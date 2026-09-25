Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW . Da venerdì 25 a domenica 27 settembre , la O2 Arena di Londra ospiterà la Laver Cup 2026 , la prestigiosa competizione che vede sfidarsi Team Europe e Team World in uno degli eventi più spettacolari del calendario tennistico. Per la prima volta, la Laver Cup sarà trasmessa integralmente da Sky Sport. In campo dodici tra i migliori talenti del panorama internazionale, protagonisti di 12 incontri distribuiti nell'arco di tre giornate di competizione. Il Team Europe , guidato dal capitano Yannick Noah e dal vice Tim Henman , schiererà Carlos Alcaraz , Alexander Zverev , Flavio Cobolli , Casper Ruud , Jakub Mensik e Rafael Jodar . Dall'altra parte, il Team World , capitanato da Andre Agassi con Patrick Rafter nel ruolo di vice, potrà contare su Alex de Minaur , Taylor Fritz , Alexander Bublik , Learner Tien , Francisco Cerundolo e Brandon Nakashima . La telecronaca delle partite della Laver Cup sarà affidata alla squadra editoriale composta da Luca Boschetto , Federico Ferrero , Riccardo Bisti e Gaia Brunelli , affiancati nel commento tecnico da Barbara Rossi , Laura Garrone e Andrea Arnaboldi .

La stagione continua su Sky Sport

Dopo la Laver Cup, la stagione del grande tennis su Sky Sport prosegue con altri 20 tornei tra ATP e WTA Tour da seguire fino alla fine dell'anno, compresi gli ATP Masters 1000 e i WTA 1000 di Shanghai, Parigi, Pechino e Wuhan. Il cammino verso il gran finale culminerà con i due appuntamenti che assegneranno i titoli di fine stagione: le WTA Finals di Indian Wells (8-15 novembre) e le Nitto ATP Finals di Torino (15-22 novembre), che vedranno in campo rispettivamente le migliori giocatrici e gli otto migliori giocatori dell'anno. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.