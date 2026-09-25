La O2 Arena di Londra ospita la Laver Cup 2026 che potrete seguire integralmente su Sky Sport e in streaming su NOW. Team Europe contro Team World, in uno degli eventi più spettacolari del calendario tennistico. Tra i giocatori al via c'è anche Flavio Cobolli
Prosegue la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, la O2 Arena di Londra ospiterà la Laver Cup 2026, la prestigiosa competizione che vede sfidarsi Team Europe e Team World in uno degli eventi più spettacolari del calendario tennistico. Per la prima volta, la Laver Cup sarà trasmessa integralmente da Sky Sport. In campo dodici tra i migliori talenti del panorama internazionale, protagonisti di 12 incontri distribuiti nell'arco di tre giornate di competizione. Il Team Europe, guidato dal capitano Yannick Noah e dal vice Tim Henman, schiererà Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik e Rafael Jodar. Dall'altra parte, il Team World, capitanato da Andre Agassi con Patrick Rafter nel ruolo di vice, potrà contare su Alex de Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerundolo e Brandon Nakashima. La telecronaca delle partite della Laver Cup sarà affidata alla squadra editoriale composta da Luca Boschetto, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Gaia Brunelli, affiancati nel commento tecnico da Barbara Rossi, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi.
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La programmazione della Laver Cup su Sky Sport e NOW
Venerdì 25 settembre - 1^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 14 e dalle 20
Sabato 26 settembre - 2^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 14 e dalle 20
Domenica 27 settembre - 3^ giornata
- Sky sport Tennis: dalle 13
La stagione continua su Sky Sport
Dopo la Laver Cup, la stagione del grande tennis su Sky Sport prosegue con altri 20 tornei tra ATP e WTA Tour da seguire fino alla fine dell'anno, compresi gli ATP Masters 1000 e i WTA 1000 di Shanghai, Parigi, Pechino e Wuhan. Il cammino verso il gran finale culminerà con i due appuntamenti che assegneranno i titoli di fine stagione: le WTA Finals di Indian Wells (8-15 novembre) e le Nitto ATP Finals di Torino (15-22 novembre), che vedranno in campo rispettivamente le migliori giocatrici e gli otto migliori giocatori dell'anno. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.