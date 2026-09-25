Prima giornata di Laver Cup alla O2 Arena di Londra con tre singolari e un doppio. Ad aprire il programma sarà Casper Ruud contro Francisco Cerundolo, in serata spazio a Carlos Alcaraz in doppio, in coppia con Jakub Mensik. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia ufficialmente la Laver Cup 2026, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Alla O2 Arena di Londra sono in programma tre singolari e un doppio tra Team Europe e Team World, tutti match che assegneranno un punto ciascuno al vincitore. Si parte alle 14 (orario italiano) con Casper Ruud e Francisco Cerundolo, a seguire spazio a Jakub Mensik e Brandon Nakashima. La sessione serale, a partire dalle ore 20, parlerà spagnolo. Prima Rafa Jodar, impegnato contro Sasha Bublik, e poi Carlos Alcaraz che in coppia con Jakub Mensik sfiderà Bublik/Fritz.
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SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14: Ruud (Eur) vs F. Cerundolo (Wrl)
- a seguire: Mensik (Eur) vs Nakashima (Wrl)
- ore 20: Jodar (Eur) vs Bublik (Wrl)
- a seguire: Alcaraz/Mensik (Eur) vs Bublik/Fritz (Wrl)