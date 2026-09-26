Laver Cup, il programma di oggi su Sky Sport

Seconda giornata della Laver Cup 2026, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si riparte con il Team Europe avanti 3-1 , in un sabato con tre singolari e un doppio, match che valgono due punti a vittoria. Ad aprire la giornata sarà Flavio Cobolli che se la vedrà con Learner Tien. Spazio poi a Sascha Zverev e Carlos Alcaraz , rispettivamente impegnaati contro Alex De Minaur e Taylor Fritz. Chiuderà il programma il doppio Ruud/Zverev-Bublik/Nakashima.

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