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Laver Cup 2026, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Sabato con quattro incontri che assegneranno due punti a vittoria. Ad aprire la giornata sarà Flavio Cobolli contro Learner Tien, a seguire spazio a Zverev e Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata della Laver Cup 2026, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte con il Team Europe avanti 3-1, in un sabato con tre singolari e un doppio, match che valgono due punti a vittoria. Ad aprire la giornata sarà Flavio Cobolli che se la vedrà con Learner Tien. Spazio poi a Sascha Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente impegnaati contro Alex De Minaur e Taylor Fritz. Chiuderà il programma il doppio Ruud/Zverev-Bublik/Nakashima.

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Europa-Mondo 3-1: Alcaraz vince in doppio

Laver Cup, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 14 - Cobolli (Eur) vs Tien (Wrl)
  • a seguire - Zverev (Eur) vs De Minaur (Wrl)
  • ore 20 - Alcaraz (Eur) vs Fritz (Wrl)
  • a seguire - Ruud/Zverev (Eur) vs Bublik/Nakashima (Wrl)

Atp e Wta, il programma di oggi su Sky Sort e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • dalle 7: Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 12 - Wta Singapore: Fernandez (Can) vs Chwalinska (Pol)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 7 - Atp Chengdu: J. Cerundolo (Arg) vs Davidovich Fokina (Esp)
  • a seguire - Atp Chengdu: Damm (Usa) vs Hurkacz (Pol)
  • non prima delle 10.30 - Atp Chengdu: Vacherot (Mon) vs Harris (Rsa)
  • non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Wong (Hkg) vs Vallejo (Par)

SKY SPORT MAX (206)

  • Semifinale/1 Wta Seul
  • Semifinale/2 Wta Seul

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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