Sabato con quattro incontri che assegneranno due punti a vittoria. Ad aprire la giornata sarà Flavio Cobolli contro Learner Tien, a seguire spazio a Zverev e Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda giornata della Laver Cup 2026, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte con il Team Europe avanti 3-1, in un sabato con tre singolari e un doppio, match che valgono due punti a vittoria. Ad aprire la giornata sarà Flavio Cobolli che se la vedrà con Learner Tien. Spazio poi a Sascha Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente impegnaati contro Alex De Minaur e Taylor Fritz. Chiuderà il programma il doppio Ruud/Zverev-Bublik/Nakashima.
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Laver Cup, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14 - Cobolli (Eur) vs Tien (Wrl)
- a seguire - Zverev (Eur) vs De Minaur (Wrl)
- ore 20 - Alcaraz (Eur) vs Fritz (Wrl)
- a seguire - Ruud/Zverev (Eur) vs Bublik/Nakashima (Wrl)
Atp e Wta, il programma di oggi su Sky Sort e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- dalle 7: Simulcast Sky Sport Arena
- ore 12 - Wta Singapore: Fernandez (Can) vs Chwalinska (Pol)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 7 - Atp Chengdu: J. Cerundolo (Arg) vs Davidovich Fokina (Esp)
- a seguire - Atp Chengdu: Damm (Usa) vs Hurkacz (Pol)
- non prima delle 10.30 - Atp Chengdu: Vacherot (Mon) vs Harris (Rsa)
- non prima delle 13.30 - Atp Hangzhou: Wong (Hkg) vs Vallejo (Par)
SKY SPORT MAX (206)
- Semifinale/1 Wta Seul
- Semifinale/2 Wta Seul
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