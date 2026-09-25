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Jannik Sinner salta anche l'Atp Pechino. Le news in diretta LIVE

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Jannik Sinner salta anche l'Atp Pechino: "Il mio ginocchio non è nelle condizioni che vorrei, non sono in grado di competere", ha annunciato il numero 1 del mondo sul suo profilo 'X'. L'azzurro è assente da Wimbledon, quando si era riconfermato campione in finale contro Zverev lo scorso 12 luglio

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Sinner ospite di Gucci a Milano

In questi minuti Jannik Sinner è a Milano, ospite della sfilata di Gucci nel corso della Milano Fashion Week: il tennista azzurro era tra gli ospiti attesi 

Sinner

Come cambia il ranking dopo il forfait di Sinner

Assente anche a Pechino, Jannik Sinner scarterà 500 punti nel ranking Atp, consentendo così a Zverev di ridurre il distacco a 1.370 punti. L’azzurro è comunque certo di restare al numero 1 del mondo almeno fino a Shanghai: il tedesco, infatti, potrebbe superarlo soltanto vincendo sia Pechino che Shanghai. Di seguito, la situazione aggiornata

RANKING ATP. Come cambia la classifica dopo il forfait di Sinner a Pechino

RANKING ATP. Come cambia la classifica dopo il forfait di Sinner a Pechino

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Sinner torna a Shanghai? Il calendario di Jannik

Dopo il forfait per Pechino, Sinner potrebbe tornare in campo dal 7 ottobre al Masters 1000 di Shanghai. Il calendario dell'azzurro in questo finale di stagione, però, resta ancora da definire in base alle condizioni fisiche. Di seguito i tornei a cui l'azzurro è iscritto, fino alle Atp Finals di Torino

Il calendario di Sinner dopo il forfait a Pechino

Il calendario di Sinner dopo il forfait a Pechino

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Jannik e l'atteggiamento conservativo pensando al lungo termine

La decisione di non partire per gli Stati Uniti per gli Us Open e poi quella odierna di rinunciare a Pechino, è legata alla necessità di ridurre al minimo il margine di rischio. Provare a giocare non sarebbe stato impossibile, ma sicuramente poco raccomandabile pensando al resto della stagione e (soprattutto) in ottica futura. In questo senso Sinner è sempre stato molto determinato e maturo nel suo atteggiamento conservativo, rivolto al lungo e non al breve termine

I tornei saltati dopo Wimbledon

  • Masters 1000 Montreal (2-13 agosto)
  • Masters 1000 Cincinnati (11-24 agosto)
  • US Open (23 agosto-13 settembre)
  • Atp Pechino (30 settembre-6 ottobre)

Che cosa ha Sinner?

Jannik soffre di un problema al ginocchio destro. Si tratta di un’infiammazione tendinea extra-articolare, dunque la tipologia meno grave. Ad esempio, se questo tipo di problema fosse sorto durante un impegno importante (come uno Slam) con tutta probabilità avrebbe comunque portato a termine il torneo stesso. Ma non è il caso di oggi. Questo tipo di patologia va curata soprattutto con terapie e riposo (o comunque con un allenamento mirato e adeguato, in relazione al decorso dell’infiammazione) per evitare che diventi col passare del tempo più fastidioso e pericoloso

L'ultima partita la finale di Wimbledon del 12 luglio

L'ultima partita di Jannik Sinner è la finale di Wimbledon dello scorso 12 luglio, quando si era riconfermato campione a Church Road battendo in finale Zverev

Sinner salta Pechino: l'annuncio con un VIDEO social

"Ciao a tutti, voglio salutare i tifosi cinesi, sono molto dispiaciuto di dover annunciare di non poter giocare a Pechino quest'anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei e non sono ancora in grado di competere. Ma farò il possibile per tornare in  campo il prima possibile. Mi mancherà molto l'atmosfera di Pechino e difendere il titolo. Ho vissuto grandi momenti in Cina e sono molto dispiaciuto di non poter difendere il titolo. ma sarò molto felice di tornare l'anno prossimo. Vi auguro un grande torneo", questo il messaggio social del numero 1 del mondo

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