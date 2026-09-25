"Ciao a tutti, voglio salutare i tifosi cinesi, sono molto dispiaciuto di dover annunciare di non poter giocare a Pechino quest'anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei e non sono ancora in grado di competere. Ma farò il possibile per tornare in campo il prima possibile. Mi mancherà molto l'atmosfera di Pechino e difendere il titolo. Ho vissuto grandi momenti in Cina e sono molto dispiaciuto di non poter difendere il titolo. ma sarò molto felice di tornare l'anno prossimo. Vi auguro un grande torneo", questo il messaggio social del numero 1 del mondo