Rublev in finale, ora Medvedev-Safiullin

Andrey Rublev è in finale all'Atp 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kyrian Jacquet, n. 86 al mondo, con il punteggio di 7-6, 6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale nel circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. Una partita in equilibrio solo nel primo set, poi svoltata in favore di Rublev dal tiebreak dominato per 7-0. Nel secondo parziale la partita si è messa ulteriormente in discesa per il russo che con un doppio break di vantaggio è salito rapidamente sul 5-0, concedendo poi un solo game a Jacquet, mai così avanti in un torneo Atp. Alla 31esima finale e alla 400esima vittoria nel circuito, Rublev è certo di affrontare un connazionale: l'avversario per il titolo, infatti, sarà il vincente del derby russo tra Medvedev e Safiullin.

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