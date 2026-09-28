Lo spagnolo punta Bologna, per conquistare uno dei pochi tornei che mancano nella sua bacheca: "La Coppa Davis è un obiettivo importante, quest'anno abbiamo una grande squadra. Abbiamo delle possibilità di vincere". E Jodar aggiunge: "La Davis è una motivazione in più"

Non solo la Laver Cup. C'è un'altra competizione a squadre che Carlos Alcaraz punta a vincere quest'anno: la Coppa Davis . Un obiettivo fissato dal n. 3 al mondo, che strizza l'occhio alle Finals di Bologna (in programma dal 24 al 29 novembre), per provare a riportare in Spagna un trofeo che manca dal 2019. " Per me la Coppa Davis è un obiettivo davvero importante - ha ammesso Alcaraz a margine della Laver Cup - Quest'anno abbiamo una grande squadra insieme a Jodar, e Granollers nel doppio. Penso che abbiamo delle possibilità di vincere quest'anno , non lo nego".

Jodar: "La Coppa Davis è una motivazione in più"

Se Alcaraz confermerà la sua presenza a Bologna, la Spagna potrà contare su una coppia di singolaristi di altissimo livello, completata da Rafa Jodar. Anche per il madrileno la Davis è un grande obiettivo: "La Coppa Davis è una motivazione in più. Io sono a disposizione del capitano, se verrà anche Carlos avremo una grande squadra. È un obiettivo che, se ce lo poniamo, possiamo raggiungere. La cosa più importante è chiudere bene l'anno".