Terza giornata dedicata ai quarti di finale di Coppa Davis. A Bologna sono in programma gli ultimi due tie che definiranno il quadro delle semifinali, al via venerdì. È il giorno del debutto sul cemento emiliano della Germania di Alexander Zverev e della Spagna di Carlos Alcaraz. Si parte alle 10 con la formazione tedesca di capitan Kohlmann, opposta alla Gran Bretagna. Le due nazioni si ritroveranno contro cinque anni dopo l'ultima volta: i tedeschi inseguono la terza semifinale consecutiva, mentre i britannici vogliono entrare in final four dopo sette anni di assenza. Nel tardo pomeriggio, invece, la Spagna di capitan Ferrer (alla sua ultima Coppa Davis) sarà impegnata con l'Austria. La sfida segnerà il ritorno di Alcaraz nella competizione dopo due anni, ma il campione delle Atp Finals - secondo i media spagnoli - potrebbe essere impiegato oggi soltanto nel doppio, mentre nei singolari dovrebbero essere schierati Daniel Merida e Rafa Jodar. L'Austria cerca una semifinale che manca dal 1990, mentre la Spagna la seconda di fila dopo quella dello scorso anno.

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