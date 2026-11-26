Spagna-Austria in Coppa Davis Finals: il risultato in diretta livecoppa davis
Spagna-Austria chiude il programma dei quarti di finale della Coppa Davis 2026. Tra gli iberici non c'è in singolare Carlos Alcaraz: il murciano giocherebbe l'eventuale doppio, in coppia con Marcel Granollers. Si parte alle 17.15 con Merida-Schwaerzler, poi Jodar-Rodionov. Chi vince affronterà la Gran Bretagna in semifinale. Segui qui i risultati in tempo reale
Spagna-Austria, il programma dei match
- ore 17.15 - Merida (Esp) vs Schwaerzler (Aut)
- a seguire - Jodar (Esp) vs Rodionov (Aut)
- eventuale - Alcaraz/Granollers (Esp) vs Miedler/Oberleitner (Aut)