Il 28 e 29 novembre si assegna il titolo dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026. Toni-Ceccarelli difendono il successo conquistato a Miami: tra gli sfidanti anche Vieri, Llorente, Shevchenko, Saviola e Van der Vaart

L’EA7 World Legends Padel Tour 2026 (il circuito mondiale di padel riservato alle leggende del calcio, presieduto da Alessandro Moggi) arriva all’ultimo atto. Il 28 e 29 novembre a Dubai si disputano le Finals del circuito internazionale di padel riservato alle leggende del calcio. A difendere il titolo saranno Luca Toni e Luca Ceccarelli, vincitori dell'edizione 2025 a Miami. In campo anche il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e i campioni del mondo Vincent Candela e Fernando Llorente.

World Legends Padel Tour, le otto coppie delle Finals

Sono otto le coppie annunciate per l’appuntamento di Dubai, con diversi grandi nomi del calcio internazionale. Toni farà ancora coppia con Ceccarelli, mentre Christian Vieri giocherà al fianco di Fernando Llorente. Shevchenko sarà invece in campo con Stefano Torrisi. Queste tutte le coppie in gara:

Luca Toni-Luca Ceccarelli

Fernando Llorente-Christian Vieri

Andriy Shevchenko-Stefano Torrisi

Maarten Stekelenburg-Rafael van der Vaart

Darren Bent-Dwight Gayle

Diego Perotti-Javier Saviola

Vincent Candela-Tomas Locatelli

Luigi Di Biagio-Eisa Sharif Al Marzooqi (direttore del Dipartimento Eventi Sportivi presso il Dubai Sports Council)

Le partite decisive per il titolo sono annunciate sui campi del Jumeirah Racquets e Tipsarevic Luxury Tennis. Il tour 2026 ha fatto tappa a Milano, New York, Londra, Istanbul, Roma e Amsterdam prima dell’epilogo negli Emirati Arabi Uniti.

Toni-Ceccarelli difendono il titolo

La coppia da battere resta quella formata da Toni e Ceccarelli, campioni in carica dopo il successo ottenuto alle Finals 2025 di Miami. Tra gli avversari spiccano tre calciatori che hanno vinto un Mondiale: Toni con l’Italia nel 2006, Candela con la Francia nel 1998 e Llorente con la Spagna nel 2010. A loro si aggiunge Shevchenko, vincitore del Pallone d’Oro 2004.

Il programma delle Finals di Dubai

Il torneo entrerà nel vivo sabato 28 novembre con le qualificazioni. Il giorno successivo, domenica 29 novembre, sono previste semifinali e finale, che assegnerà il titolo 2026.