Germania-Gran Bretagna in Coppa Davis Finals: il risultato in diretta livecoppa davis
A Bologna in scena il terzo quarto di finale tra Germania e Gran Bretagna. Sarà il terzo set a decidere il primo match tra Struff e Norrie: l'inglese è partito meglio e si è aggiudicato 6-3 il primo parziale, subendo poi il ritorno del tedesco nel secondo e perdendolo con lo stesso punteggio. Toccherà al n. 1 al mondo Alexander Zverev contro Arthur Fery. L'eventuale doppio con gli specialisti: Krawietz/Puetz e Skupski/Patten. I risultati in tempo reale
Germania-Gran Bretagna, programma e risultati
- LIVE: Struff (Ger) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Zverev (Ger) vs Fery (Gbr)
- eventuale - Krawietz/Puetz (Ger) vs Skupski/Patten (Gbr)