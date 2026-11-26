A Bologna in scena il terzo quarto di finale tra Germania e Gran Bretagna. Sarà il terzo set a decidere il primo match tra Struff e Norrie: l'inglese è partito meglio e si è aggiudicato 6-3 il primo parziale, subendo poi il ritorno del tedesco nel secondo e perdendolo con lo stesso punteggio. Toccherà al n. 1 al mondo Alexander Zverev contro Arthur Fery. L'eventuale doppio con gli specialisti: Krawietz/Puetz e Skupski/Patten. I risultati in tempo reale

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