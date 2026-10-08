Tutto facile per Matteo Arnaldi che in appena 53 minuti batte l'australiano Bernard Tomic con il punteggio di 6-3, 6-1. Un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al 2° turno Arnaldi affronterà Fritz. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomic: 6-3, 6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario (ex top 20, ma oggi n. 185 al mondo) che ha commesso 29 errori gratuiti. Trascinato da un ottimo servizio (6 ace, 31 su 40 con la prima), Arnaldi ha messo la partita in discesa dal 2-2 del primo set, con un break che ha spianato la strada. Da quel momento il tennista italiano ha vinto 10 degli ultimi 12 game del match, conquistando così un posto al secondo turno dove affronterà il n. 11 del seeding, Taylor Fritz.