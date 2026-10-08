Nel media day di Shanghai, Carlos Alcaraz ha parlato della sua condizione e dei suoi obiettivi da qui alla fine dell'anno: "Mi sento fresco mentalmente e l'obiettivo è quello di vincere questo torneo e gli altri che ancora mi mancano, almeno una volta. Questo mi dà una motivazione extra", ha detto lo spagnolo reduce dal trionfo a Tokyo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
"Voglio vincere Shanghai e i tornei che mi mancano, almeno una volta". Così Carlos Alcaraz nel media day a Shanghai, torneo che ancora manca nella lussuosa bacheca dello spagnolo. Reduce dal trionfo a Tokyo, lo spagnolo ha parlato della condizione e degli obiettivi da qui alla fine dell'anno, dopo i mesi di stop forzato a causa del problema al polso: "Mi sento fresco mentalmente, che per me è la cosa più importante - ha detto -. Sono pronto ad accettare la sfida di questo torneo. Se guardiamo a un paio di anni fa, probabilmente questa fase o questa parte della stagione non è mai stata la mia migliore ". Alcaraz nel 2024 si è fermato ai quarti di finale a Shanghai e in carriera non ha mai vinto, ad esempio, Parigi, Atp Finals e Coppa Davis. Tutte competizioni che si devono ancora disputare...
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"Vincere tornei che mi mancano è una spinta extra"
"In questo momento voglio solo essere in una buona condizione per questo torneo, perché voglio vincere i tornei che mi mancano, questo e quelli che giocherò nei prossimi due mesi, almeno una volta. Quindi, in questo momento, penso che sia una spinta extra che ho per il resto della stagione. Adoro ogni singola volta che vengo qui, perché penso che sappiano apprezzare il buon tennis e le partite; anche solo camminare in giro, trovo che sia fantastico".