Nel media day di Shanghai, Carlos Alcaraz ha parlato della sua condizione e dei suoi obiettivi da qui alla fine dell'anno: "Mi sento fresco mentalmente e l'obiettivo è quello di vincere questo torneo e gli altri che ancora mi mancano, almeno una volta. Questo mi dà una motivazione extra", ha detto lo spagnolo reduce dal trionfo a Tokyo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Voglio vincere Shanghai e i tornei che mi mancano, almeno una volta". Così Carlos Alcaraz nel media day a Shanghai, torneo che ancora manca nella lussuosa bacheca dello spagnolo. Reduce dal trionfo a Tokyo, lo spagnolo ha parlato della condizione e degli obiettivi da qui alla fine dell'anno, dopo i mesi di stop forzato a causa del problema al polso: "Mi sento fresco mentalmente, che per me è la cosa più importante - ha detto -. Sono pronto ad accettare la sfida di questo torneo. Se guardiamo a un paio di anni fa, probabilmente questa fase o questa parte della stagione non è mai stata la mia migliore ". Alcaraz nel 2024 si è fermato ai quarti di finale a Shanghai e in carriera non ha mai vinto, ad esempio, Parigi, Atp Finals e Coppa Davis. Tutte competizioni che si devono ancora disputare...