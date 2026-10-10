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Jannik Sinner visita una squadra di calcio in Val Pusteria: la foto

Tennis
@osg_3zinnen (Instagram)

Tornato a casa dopo la fine anticipata della stagione, Jannik Sinner ha fatto visita all'OSG 3 Zinnen, squadra dilettantistica dell'Alta Pusteria che sui social ha pubblicato una foto di gruppo con il n. 1 al mondo. "Quando ne ha l'occasione, Jannik passa volentieri a trovarci e questo ci fa molto piacere" ha scritto il club

Jannik Sinner è tornato in questi giorni nella sua Sesto Pusteria. Dopo aver annunciato la conclusione anticipata della stagione a causa di un problema al ginocchio, il numero 1 del mondo è rientrato a casa, come testimonia una foto pubblicata sui social dall'OSG 3 Zinnen, società calcistica dilettantistica dell’Alta Pusteria. Nei giorni scorsi, infatti, il campione altoatesino ha fatto visita al club durante uno degli allenamenti, posando per una foto di gruppo con la squadra. "A inizio settimana abbiamo avuto il piacere di accogliere Jannik Sinner al nostro allenamento - ha scritto la società sui social - Non è stata la sua prima visita da noi: quando ne ha l’occasione, Jannik passa volentieri a trovarci, e questo ci fa molto piacere". L’OSG 3 Zinnen ha poi scherzato sulle doti da portafortuna del campione, in vista dell’impegno di oggi contro l'ASV Reischach proprio a Sesto Pusteria: "Se sarà ancora una volta il nostro portafortuna lo scopriremo sabato". La società ha infine rivolto a Sinner un augurio di pronta guarigione: "Caro Jannik, ti auguriamo una pronta e completa guarigione, così da poterti rivedere al meglio nella prossima stagione".

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