Inizia il terzo turno al Masters 1000 di Shanghai , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Senza azzurri protagonisti in singolare, l'attesa è per il n. 1 del seeding Sascha Zverev che affronterà per la quarta volta in stagione il francese Quentin Halys, n. 48 al mondo. In campo anche la testa di serie numero 3, Ben Shelton , contro Arthur Gea. L'Italia sarà impegnata in doppio, con l'esordio di Bolelli/Vavassori contro Krajicek/Mektic. A Pechino, invece, è il giorno della finale che vedrà in scena Mirra Andreeva ed Elise Mertens/Qinwen Zheng.

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