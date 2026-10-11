Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orariatp shanghai
A Shanghai inizia il terzo turno: torna in campo Sascha Zverev contro il francese Halys, aprirà la giornata Ben Shelton. Italia impegnata in doppio, con il debutto di Bolelli e Vavassori. A Pechino, invece, finale femminile tra Andreeva e Mertens/Zheng. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia il terzo turno al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Senza azzurri protagonisti in singolare, l'attesa è per il n. 1 del seeding Sascha Zverev che affronterà per la quarta volta in stagione il francese Quentin Halys, n. 48 al mondo. In campo anche la testa di serie numero 3, Ben Shelton, contro Arthur Gea. L'Italia sarà impegnata in doppio, con l'esordio di Bolelli/Vavassori contro Krajicek/Mektic. A Pechino, invece, è il giorno della finale che vedrà in scena Mirra Andreeva ed Elise Mertens/Qinwen Zheng.
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Il tabellone del Masters 1000 di Shanghai
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6: Shelton (Usa) vs Gea (Fra)
- a seguire: Hurkacz (Pol) vs Zhou (Chn)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Arena
- ore 11.45: Studio Tennis
- ore 12: Zverev (Ger) vs Halys (Fra)
- a seguire: Davidovich Fokina (Esp) vs Tiafoe (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 6: Khachanov vs Mannarino (Fra)
- a seguire: De Minaur (Aus) vs Sakamoto (Jpn)
- a seguire: BOLELLI/VAVASSORI vs Krajicek/Mektic
- a seguire: Bublik (Kaz) vs Nakashima (Usa)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Max
SKY SPORT MAX (205)
- ore 13.30 - Wta Pechino: Andreeva vs Zheng (Chn)/Mertens (Bel)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.