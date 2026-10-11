Bublik è una furia a Shanghai: rompe un plexiglass e si fa male, ma poi vince. VIDEOatp shanghai
Il set perso scatena l’ennesima sfuriata di Sasha Bublik. Dopo aver ceduto il primo parziale all’americano Nakashima, il kazako ha sfogato tutta la sua frustrazione spaccando una racchetta. Ma non è finita lì: una volta seduto in panchina, Bublik ha distrutto anche il plexiglass del frigorifero accanto a lui. Nel gesto si è ferito al polso, rendendo necessario l’intervento del medico. Dopo le cure, però, il kazako è tornato regolarmente in campo e ha poi vinto il match