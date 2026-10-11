Il set perso scatena l’ennesima sfuriata di Sasha Bublik. Dopo aver ceduto il primo parziale all’americano Nakashima, il kazako ha sfogato tutta la sua frustrazione spaccando una racchetta. Ma non è finita lì: una volta seduto in panchina, Bublik ha distrutto anche il plexiglass del frigorifero accanto a lui. Nel gesto si è ferito al polso, rendendo necessario l’intervento del medico. Dopo le cure, però, il kazako è tornato regolarmente in campo e ha poi vinto il match