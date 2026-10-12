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Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orari

atp shanghai

Si conclude oggi il terzo turno del singolare maschile. Torna in campo Carlos Alcaraz, impegnato con il belga Bergs. Tra gli altri incontri di giornata riflettori su Lehecka-Jodar e Fritz-Tsitsipas. Il circuito Wta, invece, si sposta a Wuhan: subito in campo Paolini con Bejlek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE - HIGHLIGHTS

Sesta giornata al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa oggi il quadro degli ottavi di finale con i match della parte bassa del tabellone. Attesa soprattutto per Carlos Alcaraz che, dopo l'agevole esordio contro Juan Manuel Cerundolo, affronterà il belga Zizou Bergs. Tornano in campo anche Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime, ma riflettori puntati anche su Fritz-Tsitsipas e Jodar-Lehecka. Nel circuito femminile, invece, inizia oggi il Wta 1000 di Wuhan: subito in campo Jasmine Paolini contro la ceca Bejlek.

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Wuhan Open al via: Paolini subito in campo

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 6: Tien (Usa) vs Ruud (Nor)
  • a seguire: Lehecka (Cze) vs Jodar (Esp)
  • a seguire: Medvedev vs Svrcina (Cze)
  • a seguire: Fils (Fra) vs Van de Zandschulp (Ned)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6: Carreno Busta (Esp) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Fritz (Usa)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 11.45: Studio Tennis
  • ore 12: Bergs (Bel) vs Alcaraz (Esp)
  • a seguire: Paul (Usa) vs Vacherot (Mon)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 5 - Wta Wuhan: Alexandrova vs Fernandez (Can)
  • a seguire - Wta Wuhan: Jovic (Usa) vs Pohankova (Svk)
  • a seguire - Wta Wuhan: PAOLINI (Ita) vs Bejlek (Cze)
  • non prima 13.30 - Wta Wuhan: Xiy. Wang (Chn) vs Xin. Wang (Chn)
  • a seguire - Wta Wuhan: Eala (Phi) vs Shi (Chn)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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