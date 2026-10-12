Atp Shanghai, il programma di oggi: partite e orariatp shanghai
Si conclude oggi il terzo turno del singolare maschile. Torna in campo Carlos Alcaraz, impegnato con il belga Bergs. Tra gli altri incontri di giornata riflettori su Lehecka-Jodar e Fritz-Tsitsipas. Il circuito Wta, invece, si sposta a Wuhan: subito in campo Paolini con Bejlek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sesta giornata al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa oggi il quadro degli ottavi di finale con i match della parte bassa del tabellone. Attesa soprattutto per Carlos Alcaraz che, dopo l'agevole esordio contro Juan Manuel Cerundolo, affronterà il belga Zizou Bergs. Tornano in campo anche Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime, ma riflettori puntati anche su Fritz-Tsitsipas e Jodar-Lehecka. Nel circuito femminile, invece, inizia oggi il Wta 1000 di Wuhan: subito in campo Jasmine Paolini contro la ceca Bejlek.
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Wuhan Open al via: Paolini subito in campo
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6: Tien (Usa) vs Ruud (Nor)
- a seguire: Lehecka (Cze) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Medvedev vs Svrcina (Cze)
- a seguire: Fils (Fra) vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6: Carreno Busta (Esp) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Fritz (Usa)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Arena
- ore 11.45: Studio Tennis
- ore 12: Bergs (Bel) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire: Paul (Usa) vs Vacherot (Mon)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 5 - Wta Wuhan: Alexandrova vs Fernandez (Can)
- a seguire - Wta Wuhan: Jovic (Usa) vs Pohankova (Svk)
- a seguire - Wta Wuhan: PAOLINI (Ita) vs Bejlek (Cze)
- non prima 13.30 - Wta Wuhan: Xiy. Wang (Chn) vs Xin. Wang (Chn)
- a seguire - Wta Wuhan: Eala (Phi) vs Shi (Chn)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.