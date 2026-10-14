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Cobolli giocherà l'Atp Lione: il romano a caccia di punti per le Atp Finals

l'annuncio

Flavio Cobolli aggiunge una tappa in cerca di punti fondamentali per le Atp Finals di Torino: il romano, attualmente 5° nella Race, giocherà anche la prossima settimana a Lione, che gli ha concesso una wild-card al posto dell'infortunato Tiafoe. Il torneo è in diretta su  Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Flavio Cobolli sarà in campo la prossima settimana al torneo Atp 250 di Lione. Il romano, 5° nella Race, va a caccia di punti fondamentali per le Atp Finals di Torino, ma anche di una vittoria che ultimamente latita. Flavio è infatti reduce da quattro sconfitte consecutive: Blockx (US Open), Tien (Laver Cup), Safiullin (Pechino) e Mannarino (Shanghai), con il successo che manca addirittura dagli US Open. Cobolli giocherà grazie a una wild-card concessa dagli organizzatori dopo l'infortunio di Frances Tiafoe e sarà testa di serie n.1 di un tabellone che vede presenti anche Musetti, Arnaldi e Berrettini. Il torneo è in programma dal 19 al 25 ottobre, in diretta su  Sky Sport e in streaming su NOW

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