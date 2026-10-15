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Medvedev: "Ci sto provando per le Atp Finals, altrimenti Maldive"

Tennis

Daniil Medvedev punta alle Atp Finals di Torino, ma con la consueta ironia ha parlato del piano B già pronto in caso di mancata qualificazione: "Se sarò a Torino, sarà perfetto - ha raccontato dopo la vittoria su Tsitsipas a Shanghai - Altrimenti, anche le Maldive vanno benissimo"

TABELLONE E HIGHLIGHTS

Torino o le Maldive? È questo il bivio davanti a Daniil Medvedev, che ha un obiettivo ben preciso per il finale di stagione: conquistare un posto alle Atp Finals. Dopo aver mancato la qualificazione lo scorso anno, il russo punta a ritornare al torneo dei maestri. Medvedev, però, non ha escluso un piano B nel caso in cui non riuscisse a centrare la qualificazione. A raccontarlo è stato lo stesso tennista, con la consueta ironia: "È tutta una questione di risultati - ha spiegato in conferenza stampa a Shanghai dopo la vittoria su Tsitsipas - Se avessi giocato bene in Canada, raggiungendo i quarti di finale, e avessi confermato quei risultati qui, senza perdere 200 punti la settimana scorsa, probabilmente sarei già qualificato. Cerco semplicemente di fare del mio meglio. Se sarò a Torino, sarà perfetto. Altrimenti, anche le Maldive vanno benissimo".

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La corsa di Medvedev alle Finals

Attualmente Medvedev è all'ottavo posto nella Race con 3.120 punti: nella classifica del russo non sono conteggiati i 200 punti della semifinale di Pechino, per via della squalifica ricevuta contro Djokovic. Il n. 6 al mondo potrebbe blindare la qualificazione in caso di titolo a Shanghai (salirebbe a 4.020 punti), ma dopo il Masters 1000 cinese giocherà altri tre tornei: il 250 di Almaty, il 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi. Per Medvedev sarebbe la settima volta alle Atp Finals dopo sei partecipazioni consecutive tra il 2019 e il 2024 e il titolo nel 2020 a Londra.

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