Daniil Medvedev punta alle Atp Finals di Torino, ma con la consueta ironia ha parlato del piano B già pronto in caso di mancata qualificazione: "Se sarò a Torino, sarà perfetto - ha raccontato dopo la vittoria su Tsitsipas a Shanghai - Altrimenti, anche le Maldive vanno benissimo"

Torino o le Maldive? È questo il bivio davanti a Daniil Medvedev, che ha un obiettivo ben preciso per il finale di stagione: conquistare un posto alle Atp Finals. Dopo aver mancato la qualificazione lo scorso anno, il russo punta a ritornare al torneo dei maestri. Medvedev, però, non ha escluso un piano B nel caso in cui non riuscisse a centrare la qualificazione. A raccontarlo è stato lo stesso tennista, con la consueta ironia: "È tutta una questione di risultati - ha spiegato in conferenza stampa a Shanghai dopo la vittoria su Tsitsipas - Se avessi giocato bene in Canada, raggiungendo i quarti di finale, e avessi confermato quei risultati qui, senza perdere 200 punti la settimana scorsa, probabilmente sarei già qualificato. Cerco semplicemente di fare del mio meglio. Se sarò a Torino, sarà perfetto. Altrimenti, anche le Maldive vanno benissimo".