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Atp Lione, il tabellone: c'è Cobolli, subito derby Arnaldi-Musetti

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 250 di Lione con cinque italiani: Cobolli attende uno tra Wawrinka e Landaluce, mentre per Berrettini c'è un qualificato. Derby tra Arnaldi e Musetti, Sonego sfida Kouamé. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE 

Inizierà al secondo turno contro uno tra Stan Wawrinka e Martin Landaluce l'Atp 250 di Lione di Flavio Cobolli. Il romano, a caccia di punti per assicurarsi la qualificazione alle Finals di Torino, è testa di serie numero 1 del torneo francese, da seguire fino al 25 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW. Per lui un possibile quarto contro Matteo Berrettini, che esordirà contro un qualificato e, in caso di successo, se la vedrà contro uno tra Medjedovic e la testa di serie numero 5 Nakashima. Subito derby italiano al primo turno tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Per Lorenzo Sonego bella sfida contro la wild card francese Moise Kouamé.

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  • [1] COBOLLI bye (2° turno contro Wawrinka o Landaluce)
  • BERRETTINI vs Qualificato
  • SONEGO (Ita) vs [WC] Kouamé (Fra)
  • ARNALDI (Ita) vs [6] MUSETTI (Ita)

I potenziali quarti di finale

  • [1] COBOLLI (Ita) vs [5] Nakashima (Usa)
  • [3] Vacherot (Mon) vs [6] MUSETTI (Ita)
  • [7] Humbert (Fra) vs [4] Paul (Usa)
  • [8] Fery (Gbr) vs [2] Fritz (Usa)

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