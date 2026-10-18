Atp Lione, il tabellone: c'è Cobolli, subito derby Arnaldi-Musetti

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 250 di Lione con cinque italiani: Cobolli attende uno tra Wawrinka e Landaluce, mentre per Berrettini c'è un qualificato. Derby tra Arnaldi e Musetti, Sonego sfida Kouamé. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizierà al secondo turno contro uno tra Stan Wawrinka e Martin Landaluce l'Atp 250 di Lione di Flavio Cobolli. Il romano, a caccia di punti per assicurarsi la qualificazione alle Finals di Torino, è testa di serie numero 1 del torneo francese, da seguire fino al 25 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW. Per lui un possibile quarto contro Matteo Berrettini, che esordirà contro un qualificato e, in caso di successo, se la vedrà contro uno tra Medjedovic e la testa di serie numero 5 Nakashima. Subito derby italiano al primo turno tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Per Lorenzo Sonego bella sfida contro la wild card francese Moise Kouamé.