Da Lione ad Almaty: 5 tornei LIVE su Sky Sport

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Atp Lione, Almaty e Bruxelles, dove vedere i tornei 250 in tv e streaming

Tennis

Il circuito maschile torna in Europa dopo l'Asian swing: si riparte con tre tornei Atp 250, attenzione soprattutto a Lione con Cobolli, Musetti, Arnaldi e Berrettini. Ad Almaty, invece, ci sono Luciano Darderi e Mattia Bellucci. A Bruxelles Cinà e Guerrieri. Circuito femminile ancora in Cina, con Jasmine Paolini impegnata al Wta 500 di Ningbo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Continua la stagione del grande tennis in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWCinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 19 a domenica 25 ottobre: tre del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si giocheranno:

  • ATP 250 Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes, Lione (Francia)
  • ATP 250 PNB Paribas Fortis European Open, Bruxelles (Belgio)
  • ATP 250 Almaty Open, Almaty (Kazakistan)

In ambito femminile:

  • WTA 500 BNB Ningbo Open, Ningbo (Cina)
  • WTA 250 Kinoshita Group Japan Open, Osaka (Giappone)

Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione su Sky Sport e NOW

Lunedì 19 ottobre

  • dalle 4.30 alle 21 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 8.30 alle 19.15 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

Martedì 20 ottobre

  • dalle 4.30 alle 23 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 8.30 alle 16.45 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

Mercoledì 21 ottobre

  • dalle 4.30 alle 23 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 8.30 alle 15 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

Giovedì 22 ottobre

  • dalle 4.30 alle 23 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 8.30 alle 15.45 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

Venerdì 23 ottobre

  • dalle 4.30 alle 23 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Tennis
  • dalle 8.30 alle 18.455 il meglio dei cinque tornei su Sky Sport Uno

Sabato 24 ottobre

  • Sky Sport Tennis: alle 5 semifinale/1 Wta Osaka; alle 7 semifinale/2 Wta Osaka; alle 9 semifinale/1 Wta Ningbo; alle 12 semifinale/1 Atp Almaty; alle 14 semifinale/1 Atp Lione; alle 16 semifinale/2 Atp Lione
  • Sky Sport Mix: alle 15 semifinale/2 Atp Almaty

Domenica 25 ottobre

  • Sky Sport Tennis: ore 5.30 finale Wta Osaka; ore 11 finale Atp Almaty; ore 14.30 finale Atp Lione; ore 16.30 finale Atp Bruxelles

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