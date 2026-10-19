Musetti-Arnaldi e non solo: il programma su Sky

All'Atp 250 di Lione è in programma il derby tra Musetti e Arnaldi. In campo anche Sonego contro Kouamé. A Bruxelles, invece, giocano Cinà e Guerrieri. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova settimana di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attenzione sarà tutta sull'Atp 250 di Lione, con il derby italiano in programma tra Lorenzo Musetti - testa di serie numero 6 - e Matteo Arnaldi. Musetti viene dalla sconfitta al debutto contro Zhou al Masters 1000 di Shanghai, mentre Arnaldi nello stesso torneo ha perso al secondo turno contro Fritz. Sarà la quinta sfida a livello Atp tra i due, con il carrarino che è avanti ben 4-0 nei precedenti. In campo, sempre a Lione, anche Lorenzo Sonego contro la giovane wild card francese Moise Kouamé. Nel '250' di Bruxelles, invece, Federico Cinà se la vede contro lo spagnolo Jaume Munar, mentre per Andrea Guerrieri c'è l'americano Alex Michelsen.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 12 - Atp Bruxelles: CINA' (Ita) vs Munar (Spa)
- a seguire - Atp Bruxelles: Hanfmann (Ger) vs Damm (Usa)
- non prima delle 15.30 - Atp Bruxelles: GUERRIERI (Ita) vs Michelsen (Spa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4.30 - Wta Osaka: Tagger (Aut) vs Samsonova
- a seguire - Wta Osaka: Mcnally (Usa) v Kraus (Aut)
- ore 8.30 - Atp Almaty: Kecmanovic (Srb) vs Duckworth (Aus)
- a seguire - Atp Almaty: Mannarino (Fra) vs Vukic (Aus)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp Lione: ARNALDI (Ita) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Atp Lione: SONEGO (Ita) vs Kouame (Fra)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.