Musetti-Arnaldi e non solo: il programma su Sky

All'Atp 250 di Lione è in programma il derby tra Musetti e Arnaldi. In campo anche Sonego contro Kouamé. A Bruxelles, invece, giocano Cinà e Guerrieri. Qui il programma della giornata. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nuova settimana di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'attenzione sarà tutta sull' Atp 250 di Lione , con il derby italiano in programma tra Lorenzo Musetti - testa di serie numero 6 - e Matteo Arnaldi . Musetti viene dalla sconfitta al debutto contro Zhou al Masters 1000 di Shanghai, mentre Arnaldi nello stesso torneo ha perso al secondo turno contro Fritz. Sarà la quinta sfida a livello Atp tra i due, con il carrarino che è avanti ben 4-0 nei precedenti. In campo, sempre a Lione, anche Lorenzo Sonego contro la giovane wild card francese Moise Kouamé . Nel '250' di Bruxelles, invece, Federico Cinà se la vede contro lo spagnolo Jaume Munar, mentre per Andrea Guerrieri c'è l'americano Alex Michelsen.

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