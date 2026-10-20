Iga Swiatek non sarà alle Wta Finals. L'ex numero 1 del mondo avrebbe dovuto giocare al debutto al Wta 500 di Ningbo contro Marie Bouzkova, ma ha annunciato forfait per via di un problema muscolare alla coscia che aveva già accusato nella semifinale di Wuhan contro Chwalinska. "Dopo un'attenta considerazione, ho deciso di ritirarmi dal torneo - ha spiegato Swiatek -. Nelle ultime settimane ho avuto un problema persistente alla coscia sinistra e sento che concedermi il tempo per riposare e recuperare è la decisione giusta". Ritiro che la esclude dalla corsa per la qualificazione al torneo di Indian Wells, a cui non parteciperà per la prima volta dal 2020.