Con il forfait al Wta 500 di Ningbo, Iga Swiatek è certa di non giocare le Wta Finals per la prima volta dal 2020. Il torneo che vedrà affrontarsi le migliori 8 giocatrici del mondo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 7 a sabato 14 novembre
Iga Swiatek non sarà alle Wta Finals. L'ex numero 1 del mondo avrebbe dovuto giocare al debutto al Wta 500 di Ningbo contro Marie Bouzkova, ma ha annunciato forfait per via di un problema muscolare alla coscia che aveva già accusato nella semifinale di Wuhan contro Chwalinska. "Dopo un'attenta considerazione, ho deciso di ritirarmi dal torneo - ha spiegato Swiatek -. Nelle ultime settimane ho avuto un problema persistente alla coscia sinistra e sento che concedermi il tempo per riposare e recuperare è la decisione giusta". Ritiro che la esclude dalla corsa per la qualificazione al torneo di Indian Wells, a cui non parteciperà per la prima volta dal 2020.
Il 2026 di Swiatek
La non qualificazione alle Wta Finals chiude un anno davvero complicato per Swiatek, che ha conquistato 39 vittorie e 15 sconfitte e un solo titolo (il Wta di Toronto). Da segnalare i risultati deludenti negli Slam: dopo quattro anni consecutivi in cui ne ha vinto almeno uno, Swiatek è stata eliminata ai quarti di finale agli Australian Open, agli ottavi al Roland Garros e agli US Open e al terzo turno a Wimbledon.
Leggi anche
Paolini scende n. 35 al mondo: il ranking Wta
Wta Finals, la classifica aggiornata al 20 ottobre
Con Swiatek ormai fuori dai giochi, resta ancora un posto a disposizione per le Wta Finals. A giocarselo saranno Karolina Muchova e Marta Kostyuk, con la ceca nettamente favorita. Kostyuk, infatti, è praticamenente costretta a fare en plein tra Ningbo e Tokyo.
- Elena Rybakina (Kaz): 7.503 punti (qualificata)
- Aryna Sabalenka: 6.560 punti (qualificata)
- Mirra Andreeva: 6.306 punti (qualificata)
- Jessica Pegula (Usa): 5.835 punti (qualificata)
- Coco Gauff (Usa): 5.229 punti (qualificata)
- Elina Svitolina (Ukr): 5.229 punti (qualificata)
- Karolina Muchova (Cze): 4.735 punti
- Linda Noskova (Cze): 4.354 punti (qualificata in quanto campionessa Slam)
- Iga Swiatek (Pol): 4.189 punti (impossibile qualificarsi)
- Marta Kostyuk (Ukr): 3.920 punti