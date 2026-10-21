C'è un nuovo rovescio a una mano nel circuito: è quello di Felix Balshaw, 20enne francese che si ispira a Roger Federer, il più grande interprete di questo colpo. Balshaw lo ha messo in mostra nel match di Lione contro Corentin Moutet: nonostante il ko, il giovane francese si è preso la scena con un punto spettacolare, chiuso con un rovescio vincente a una mano dopo un precedente tweener. Una giocata applaudita anche dal suo avversario. Guarda nel VIDEO

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