Cinque tornei e cinque finali da vivere in una lunga domenica, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte dall'Asia con il Wta 250 di Osaka e il Wta 500 di Ningbo, ma l'attesa è soprattutto per l'ultimo atto dell'Atp 250 di Lione che vedrà protagonista Lorenzo Musetti . Reduce da due incredibili battaglie contro Van Assche e Cobolli, il carrarino affronterà lo statunitense Taylor Fritz, n. 2 del seeding. Per Lorenzo c'è un tabù da sfatare visto che ha perso le ultime sette finali disputate e non conquista un titolo nel circuito maggiore da ottobre 2022, a Napoli. Il bilancio nei precedenti con l'americano è 4-3 per l'azzurro che ha vinto la sfida di inizio stagione agli Australian Open.

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