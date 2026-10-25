Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tennis oggi, il programma dei tornei Atp e Wta su Sky: partite e orari

Tennis

Domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è, soprattutto, per l'ultimo atto dell'Atp 250 di Lione dove Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz per conquistare il primo titolo dal 2022

Cinque tornei e cinque finali da vivere in una lunga domenica, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte dall'Asia con il Wta 250 di Osaka e il Wta 500 di Ningbo, ma l'attesa è soprattutto per l'ultimo atto dell'Atp 250 di Lione che vedrà protagonista Lorenzo Musetti. Reduce da due incredibili battaglie contro Van Assche e Cobolli, il carrarino affronterà lo statunitense Taylor Fritz, n. 2 del seeding. Per Lorenzo c'è un tabù da sfatare visto che ha perso le ultime sette finali disputate e non conquista un titolo nel circuito maggiore da ottobre 2022, a Napoli. Il bilancio nei precedenti con l'americano è 4-3 per l'azzurro che ha vinto la sfida di inizio stagione agli Australian Open.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 5.30 - Wta Osaka: Krueger (Usa) vs Siniakova (Cze)
  • ore 11 - Atp Almaty: Medvedev vs Basilashvili (Geo)
  • ore 14.30 - Atp Lione: MUSETTI (Ita) vs Fritz (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport 259

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 10 - Wta Ningbo: Rybakina (Kaz) vs Fernandez (Can)

SKY SPORT 259

  • ore 16.30 - Atp Bruxelles: Struff (Ger) vs Griekspoor (Ned)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Musetti in finale: Cobolli battuto in tre set

atp lione

Lorenzo Musetti raggiunge la finale all'Atp 250 di Lione dopo un derby emozionante con Flavio...

Musetti e la sveglia del telefono durante il match

atp lione

Durante il match con Van Assche, conclusasi all'1.15 di notte, Musetti ha chiesto all'arbitro il...

Il tabellone dell'Atp 500 di Basilea

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Basilea, in diretta su Sky Sport e in streaming su...

Il tabellone dell'Atp 500 di Vienna

Tennis

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Vienna. in diretta su Sky Sport e in streaming su...

Paolini-Osaka al 1° turno: il tabellone di Tokyo

Tennis

Difficile esordio a Tokyo per Jasmine Paolini che affronterà Naomi Osaka, testa di serie numero 7...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS