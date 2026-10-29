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Berrettini: "Cobolli è un fratello, cercherò di stargli vicino e aiutarlo"

atp vienna

Il primo a consolare Flavio Cobolli, costretto al ritiro a Vienna per infortunio, è stato Matteo Berrettini. Il romano ha dedicato uno splendido messaggio all'amico, promettendogli vicinanza in questi giorni: "Sono stato tante volte in quella posizione e so quanto possa essere difficile gestire le emozioni. Gli ho detto di pensare un giorno alla volta, cercherò di stargli vicino e di aiutarlo con la mia esperienza. Per me è un fratello piccolo"

RITIRO COBOLLI, COSA È SUCCESSO: IL VIDEO

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