Con una storia Instagram, Cobolli ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: "Gli esami strumentali hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare. Sabato andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo". L'obiettivo del romano è quello di poter essere alle Atp Finals (con la qualificazione sempre più vicina)

Dopo il ritiro nella sfida contro Berrettini agli ottavi di finale di Vienna per un problema alla coscia sinistra, Flavio Cobolli ha voluto mandare un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche. "Ho fatto gli esami strumentali, che hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare - ha scritto il romano su Instagram -. Sabato andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando per tornare al meglio il prima possibile, insieme al mio team, e affrontare gli impegni delle prossime settimane".