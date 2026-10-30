A Vienna e Basilea giocano i quarti di finale. Riflettori puntati sull'Austria, dove Matteo Berrettini affronterà Alex De Minaur. Spazio anche a Medvedev, Alcaraz, Zverev e il doppio Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Super venerdì di tennis da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All'Atp 500 di Vienna si giocano i quarti di finali con un programma imperdibile. Occhi puntati su Matteo Berrettini, che alle 20 se la vede contro la testa di serie numero 5 Alex De Minaur. Alle 13.30 si parte con la sfida tra Daniil Medvedev (sempre più vicino alle Atp Finals) e il qualificato francese Adrian Mannarino. Alle 15, invece, torna in campo il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz contro l'americano Tommy Paul. Il nuovo numero 1 al mondo Sascha Zverev (che supererà Sinner nel ranking da lunedì) affronta il britannico Arthur Fery, reduce dal successo contro Musetti in tre set. Spazio anche al doppio, con Bolelli/Vavassori impegnati contro Andreozzi/Guinard.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30 - Atp Vienna: Mannarino (Fra) vs Medvedev
- a seguire - Atp Vienna: Paul (Usa) vs Alcaraz (Esp)
- non prima delle 17.30 - Atp Vienna: Zverev (Ger) vs Fery (Gbr)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 2.30 - Wta Tokyo: Rakhimova (Uzb) vs Joint (Gbr)
- non prima delle 3.30 - Wta Tokyo: Pohankova (Svk) vs Parks (Usa)
- non prima delle 5.30 - Wta Tokyo: Muhammad/Zhang vs ERRANI/PAOLINI
- non prima delle 9 - Wta Tokyo: Eala (Phi) vs Shnaider
- ore 13 - Atp Vienna: BOLELLI/VAVASSORI vs Andreozzi/Guinard
- a seguire - Atp Basilea: Rune (Den) vs Vacherot (Mon)
- a seguire - Atp Basilea: Fritz (Usa) vs Fils (Fra)
- non prima delle 20 - Atp Vienna: BERRETTINI (Ita) vs De Minaur (Aus)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.