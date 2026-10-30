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Berrettini consola Cobolli: "Adesso è tutto nero, ma c'è tempo ancora"

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Parole da fratello maggiore per rincuorare l’amico. Così Matteo Berrettini, dopo il ritiro di Flavio Cobolli a Vienna per infortunio, ha cercato di confortarlo, facendo leva sulla propria esperienza: "Lo so che adesso è tutto nero, però aspetta un attimo. Non dare conclusioni, c’è ancora tempo". Un messaggio di speranza rivolto in ottica Atp Finals, al via il 15 novembre. Intanto, nella giornata di oggi, Cobolli si sottoporrà agli esami per valutare l’entità del problema fisico

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