Un altro passo verso le Wta Finals e uno spareggio all'orizzonte per l'ultimo posto disponibile. La marcia prosegue per Sara Errani e Jasmine Paolini, in semifinale al Wta 500 di Tokyo grazie alla vittoria su Asia Muhammad e Shuai Zhang con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 15 minuti. Una vittoria importante, che tiene le azzurre ancora in corsa per le Finals di Indian Wells. None nella Race, Errani e Paolini saranno impegnate sabato mattina (quarto match dalle 4 sul campo centrale) in un vero e proprio spareggio contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls, decime nella Race. Chi vince, infatti, raggiugerà la finale di Tokyo, ma soprattutto conquisterà l'ultimo posto utile per le Wta Finals. Tra le due coppie ci sono tre precedenti complessivi: il bilancio è 2-1 per Errani e Paolini che appena due settimane fa hanno battuto Mihalikova/Nicholls negli ottavi di finale a Wuhan, in tre set.

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